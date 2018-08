3. Liga heute live im TV, Liveticker und Livestream: Wo kann ich 1860 München, Rostock und Co. sehen?

Nachdem gestern Abend schon die ersten Partien des 3. Spieltags in der 3. Liga liefen, sind heute unter anderem 1860 München und Hansa Rostock im Einsatz. Auch die nach zwei Spielen an der Spitze stehenden Cottbuser sind am Mittwochabend gefordert. Hier erfahrt Ihr, wo die Spiele im TV und im Livestream übertragen werden.

3. Liga: 3. Spieltag im Überblick

Carl Zeiss Jena verlor gestern überraschend deutlich mit 0:3 gegen den Halleschen FC, nachdem zuvor beide Spiele gewonnen wurden. Am heutigen Mittwochabend will Regionalliga-Aufsteiger 1860 München nach dem 5:1-Erfolg gegen Lotte den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Die Löwen sind beim VfL Osnabrück gefordert, die die ersten beiden Spiele gewinnen konnten.

Anstoß Begegnung Liveticker/Ergebnis Dienstag 19.00 Uhr Eintracht Braunschweig - FSV Zwickau 1:1 Dienstag 19.00 Uhr VfR Aalen - Würzburger Kickers 3:2 Dienstag 19.00 Uhr Kaiserslautern - Preußen Münster 1:2 Dienstag 19.00 Uhr Carl Zeiss Jena - Hallescher FC 0:3 Dienstag 19.00 Uhr Fortuna Köln - Karlsruher SC 0:1 Mittwoch 19.00 Uhr KFC Uerdingen - SV Meppen Liveticker Mittwoch 19.00 Uhr VfL Osnabrück - 1860 München Liveticker Mittwoch 19.00 Uhr Sportfreunde Lotte - Großaspach Liveticker Mittwoch 19.00 Uhr Hansa Rostock - Wehen Wiesbaden Liveticker Mittwoch 19.00 Uhr Energie Cottbus - Unterhaching Liveticker

3. Liga heute live: TV-Übertragung und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga sind bei Telekom Sport im Pay-TV zu sehen. Der Sender bietet zu jeder Übertragung im TV auch einen eigenen Livestream an. Dieser ist allerdings nicht kostenlos. Insgesamt 86 Spiele werden zudem im Laufe der Saison im Free-TV bei der ARD und ihren Tochtersendern zu sehen sein. An diesem Spieltag sind leider keine Spiele auf diesen Sendern zu sehen.

3. Liga Tabelle: Das obere Tabellendrittel