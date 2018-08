SV Wehen Wiesbaden gegen SpVgg Unterhaching heute live: 3 Liga im TV, Livestream, Liveticker

Am 5. Spieltag der 3. Liga begegnen sich der SV Wehen Wiesbaden und die SpVgg Unterhaching um 14.00 Uhr in der BRITA-Arena. (Liveticker). Die nötigen Informationen zur TV- und Livestream-Übertragung erhaltet ihr hier.

Unterhaching ist weiterhin ungeschlagen in der 3. Liga. Mit acht Punkten befindet sich die SpVgg auf dem dritten Platz. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen steht auf dem 14. Platz mit vier Punkten auf dem Konto.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Einen Überblick über die heutigen Samstagsspiele der 3. Liga gibt es hier.

SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Unterhaching: Datum, Anstoß und Austragungsort

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt die SpVgg Unterhaching in der BRITA-Arena. In die Spielstätte passen 12.566 Zuschauer. Anpfiff in Wiesbaden ist um 14.00 Uhr.

© getty

SV Wehen Wiesbaden gegen Unterhaching heute live im TV/Livestream und im Liveticker

Telekom Sport überträgt alle Spiele der 3. Liga live im Pay-TV und auch im Livestream. Die ARD und ihre Senderanstalten zeigen insgesamt 86 Spiele der 3. Liga. Die Begegnung zwischen den SV Wehen Wiesbaden und Spielvereinigung Unterhaching ist allerdings nicht im Free-TV zu sehen.

Außerdem gibt es die Partie auch zum Mitlesen im SPOX-Liveticker. Dabei gibt es am heutigen Sonntag eine Konferenz zur 3. Liga. Hier geht es zum Liveticker.

Wehen Wiesbaden: Analyse zur Partie gegen Unterhaching

Der SVWW empfängt am heutigen Samstag die noch ungeschlagene Spielvereinigung Unterhaching. Trainer Rüdiger Rehm hat eine klare Vorstellung, wie man die Hachinger ärgern kann: "Es wird darauf ankommen, dass wir schnell in die Zweikämpfe kommen und die Räume eng machen, damit die Hachinger nicht zu ihrer Spielstärke finden."

Mögliche Abnutzungserscheinungen nach den 120 Minuten im Pokal fürchtet der Trainer nicht: "Wir haben die Woche genutzt, um alles auszukurieren."

Hachings-Trainer Claus Schromm: Wiesbaden mit "spezieller DNA"

Unterhachings Trainer Claus Schromm hat schon einen Plan entwickelt, wie er die Wiesbadener schlagen kann: "Wir haben den SV Wehen Wiesbaden in dieser Saison schon viermal analysiert, kennen den Gegner sehr gut." sagte er am Donnerstag nach einer Trainingseinheit.

"Die Wiesbadener warten auf ihren Moment, dafür haben sie ein unglaubliches Gespür. Und machen deshalb besonders viele Tore in der Nachspielzeit. Die haben definitiv eine spezielle DNA, die es in der 3. Liga kein zweites Mal gibt."

3. Liga heute live: Der 5. Spieltag im Überblick