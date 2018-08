3. Liga: Preußen Münster gegen Sportfreunde Lotte heute live im TV und Livestream

Zum Abschluss des vierten Spieltags in der 3. Liga treffen heute Preußen Münster und die Sportfreunde Lotte aufeinander. Die Gastgeber können Tabellenführer werden, Lotte möchte die Rote Laterne abgeben. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream, sowie zum Liveticker gibt es hier.

Preußen Münster startete furios in die neue Saison und gewann bei Fortuna Köln zum Auftakt mit 4:1. Zwar folgte eine Woche Später der Dämpfer durch die 1:2-Niederlage gegen Carl Zeiss Jena, doch der zweite Auswärtssieg beim Zweitliga-Absteiger aus Kaiserslautern hat Lust auf mehr gemacht. Gelingt im zweiten Anlauf der erste Heimerfolg, steht Münster nach dem vierten Spieltag an der Spitze.

Am anderen Ende befinden sich die Sportfreunde Lotte. Das 0:0 am ersten Spieltag gegen den SV Meppen war bislang der einzige Punktgewinn in der neuen Saison. Es folgte die 1:5-Klatsche bei 1860 München und eine 0:2-Heimniederlage gegen Sonnenhof Großaspach. Nur mit einem Sieg kann Lotte den letzten Tabellenplatz verlassen.

Preußen Münster - Sportfreunde Lotte: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel findet im Preußenstadion in Münster statt. Dort haben 15.050 Zuschauer die Möglichkeit, die Partie um 19 Uhr im Stadion zu sehen.

Münster gegen Lotte: TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel zwischen Preußen Münster und den Sportfreunden Lotte wird ausschließlich von Telekom Sport übertragen. Der Netzanbieter hat sich die Rechte für alle Spiele aus der 3. Liga gesichert. Kunden der Telekom haben die Möglichkeit, das Spiel im Fernsehen zu sehen. Alle Informationen dazu, findet Ihr hier.

Einen kostenpflichtigen Livestream gibt es auf der Webseite von Telekom Sport. Um 18.45 Uhr sind folgende Personen zu sehen bzw. zu hören:

Moderator: Gari Paubandt

Kommentator: Christian Straßburger

Wer das Spiel nicht in Bewegtbildern verfolgen kann, ist beim Liveticker von SPOX genau richtig.

