KFC Uerdingen gegen Sonnenhof Großaspach heute live: 3. Liga im TV, Livestream, Liveticker

Am fünften Spieltag der 3. Liga kommt es zur Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und Sonnenhof Großaspach. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich die beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel gegenüberstehen (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach einer Niederlage gegen Unterhaching zum Auftakt der 3. Liga kamen die Uerdinger immer besser in Form und konnten die letzten drei Partien für sich entscheiden. Mit neun Punkten aus vier Spielen stehen die Krefelder aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Großaspach startete hingegen durchschnittlich in die neue Spielzeit. Fünf Punkte stehen nach vier Spieltagen auf dem Konto der Aspacher, die damit Tabellenplatz elf belegen.

KFC Uerdingen - Sonnenhof Großaspach: Datum, Anstoß, Stadion

Der KFC Uerdingen trifft am heutigen Freitag, 24. August, um 19 Uhr auf Sonnenhof Großaspach. Austragungsort ist die Duisburger schauinsland-reisen-arena, da das Krefelder Grotenburg-Stadion in dieser Saison umgebaut und modernisiert wird.

© getty

KFC Uerdingen - Sonnenhof Großaspach heute live im TV/Livestream

Telekom Sport überträgt in dieser Saison alle Spiele der dritten Liga live im Pay-TV und im Livestream, so auch Uerdingen gegen Großaspach. Darüber hinaus dürfen die ARD und ihre Sendeanstalten insgesamt 86 Spiele in der übertragen, das Duell zwischen Uerdingen und Großaspach ist nicht dabei.

Ihr könnt das Spiel ansonsten auf im SPOX-Liveticker verfolgen.

KFC Uerdingen: Bloß keine Konter zulassen

Uerdingens Trainer Stefan Krämer schätzt den kommenden Gegner in allen Mannschaftsteilen sehr stark ein. Vor allem schnelle Gegenstöße wolle er verhindern: "Sie haben sehr stabile Innenverteidiger und sehr schnelle Offensivspieler und zudem fleißige Spieler in der mittleren Linie. Es wird schwer, durchs Zentrum zu kommen und ein Tor zu schießen. Wir müssen Räume finden und dürfen nicht in Konter laufen. Das ist eine ihrer großen Stärken."

Allerdings zähle am Ende nur ein Erfolg: "Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen gewinnen, auch in dem Wissen, wie schwer das wird."

Sonnenhof Großaspach: Favoritenrolle liegt beim KFC

Großaspachs Trainer Sascha Hildmann sieht die Favoritenrolle angesichts der Kader und der Tabellensituation klar verteilt: "Uerdingen verfügt natürlich über enorme individuelle Qualität, welche in den bisherigen Saisonspielen in den letzten Spielminuten auch immer den Unterschied ausmachen konnte. Trotz der klaren Favoritenrolle des KFC, fahren wir mit breiter Brust nach Duisburg."

3. Liga heute live: der 5. Spieltag im Überblick