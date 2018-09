Karlsruher SC gegen Sportfreunde Lotte heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Am 6. Spieltag der dritten Liga empfängt der Karlsruher SC den VfL Sportfreunde Lotte. Hier erhaltet ihr alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Vier Unentschieden und ein Sieg, so die aktuelle Bilanz des Karlsruher SC in der dritten Liga. Sie befinden sich aktuell auf den zehnten Platz. Gegner Lotte steht wesentlich schlechter da in der Tabelle. Nach fünf Partien erspielten sich die Sportfreunde nur einen Punkt. Sie sind vor der Partie gegen Karlsruhe auf Tabellenplatz 20.

Hier gibt es eine Übersicht über die heutigen Samstagsspiele der dritten Liga.

Wann und wo spielt der KSC gegen Sportfreunde Lotte?

Die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und Sportfreunde Lotte findet am heutigen Samstag im Wildparkstadion statt. Anstoß ist um 14 Uhr.

© getty

Karlsruher SC gegen Sportfreunde Lotte im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen den Karlsruher SC und Sportfreunde Lotte zählt nicht zu den 86 Drittliga-Spielen, die in dieser Saison im Free-TV zu sehen sind. Allerdings überträgt Telekom Sport alle 380 Spiele der 3. Liga live. So auch die Begegnung zwischen den Karlsruher SC und Sportfreunde Lotte. Der Dienst ist allerdings kostenpflichtig. Start der Übertragung ist am heutigen Samstag um 13.45 Uhr.

Auf SPOX könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen. Außerdem ist hier auch ein Liveticker zur Drittliga-Konferenz vertreten.

KSC gegen Lotte: So könnten die Mannschaften spielen:

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Wanitzek - M. Röser, Muslija - Batmaz, A. Fink

Sportfreunde Lotte: Kroll - Langlitz, M. Rahn, Al-Hazaimeh, Neidhart - J. Hofmann, Putze - Lindner, Piossek, Oesterhelweg - Yildirim

KSC gegen Sportfreunde Lotte: Diese Spieler fehlen heute

Karlsruher SC

Grois (Blinddarm-OP)

Sverko (Rückenprobleme)

Stroh-Engel (Weisheitszahn-OP)

Sportfreunde Lotte

Stelzer (Oberschenkelzerrung)

Straith (Teilabriss des Innenbands im Knie)

Wendel (Muskelfaserriss im Oberschenkel)

Breitfelder (Außenbandriss im Knie)

KSC gegen Sportfreunde Lotte: Die letzten beiden Partien