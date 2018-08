3. Liga: Alle Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream sehen

Die letzten zwei Begegnungen des zweiten Spieltags der 3. Liga finden am heutigen Sonntag, den 5. August, statt. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt den Aufsteiger Energie Cottbus und der VfL Osnabrück ist beim SV Meppen zu Gast. Alle Informationen zu den Partien und zu den Übertragungen im TV und im Livestream findet Ihr hier.

In Wiesbaden treffen zwei Sieger des ersten Spieltags aufeinander. Wehen gewann in Aalen mit 2:1 und Cottbus schlug Hansa Rostock eindrucksvoll mit 3:0. Auch Osnabrück konnte das erste Spiel der neuen Saison mit einem 2:1-Sieg gegen Würzburg erfolgreich gestalten. Meppen musste sich mit einem 0:0 in Lotte begnügen.

3. Liga heute live im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der 3. Liga sind beim kostenpflichtigen Angebot von Telekom Sport zu sehen. Ein Jahres-Abo kostet monatlich 9,95 Euro. Die Partien können beim Sender hier im Livestream verfolgt werden.

Im Free-TV sind beide Begegnungen nicht zu sehen. Bei SPOX gibt es allerdings die Möglichkeit, die 3. Liga im Liveticker zu verfolgen. Hier sind die Links:

3. Liga heute live: Wehen gegen Cottbus, Meppen empfängt Osnabrück

Energie Cottbus kann mit einem Sieg bei Wehen Wiesbaden die Tabellenspitze übernehmen, an der aktuell Carl-Zeiss Jena steht. Auch Wehen und Osnabrück können Erster werden, müssen dafür allerdings mit zwei Toren Vorsprung gewinnen.

Noch ohne Punkt nach zwei Spielen sind der Hallescher FC und die Würzburger Kickers. Doch auch der Absteiger aus Braunschweig ist schlecht in die neue Saison gestartet. Die Eintracht sammelte bisher lediglich einen Punkt und findet sich auf einem Abstiegsplatz wieder.

3. Liga live: Der 2. Spieltag im Überblick