3. Liga heute live im TV und Livestream: Wo kann ich 1860 München und Energie Cottbus sehen?

Bereits am Freitagabend haben der Karlsruher SC und Carl-Zeiss Jena den 4. Spieltag in der 3. Liga eröffnet. Heute treffen unter anderem 1860 München und KFC Uerdingen aufeinander. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partien der 3. Liga im TV und Livestream sehen könnt.

3. Liga: 4. Spieltag im Überblick

Nachdem sich der KSC und Jena zum Auftakt des 4. Spieltags mit 1:1 trennten, fanden am Samstag sechs weitere Partien statt. Aktuell sind vier Mannschaften an der Tabellenspitze noch ungeschlagen, auf Platz eins liegt Unterhaching. Außerdem blieb Absteiger Eintracht Braunschweig nach dem 3:3 Unentschieden in Wiesbaden auch am vierten Spieltag sieglos.

Anstoß Begegnung Liveticker/Ergebnis Freitag 19.00 Uhr Karlsruher SC - Carl Zeiss Jena 1:1 Samstag 14.00 Uhr Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern 2:0 Samstag 14.00 Uhr Großaspach - VfL Osnabrück 0:0 Samstag 14.00 Uhr SV Meppen - VfR Aalen 1:0 Samstag 14.00 Uhr Unterhaching - Hansa Rostock 2:1 Samstag 14.00 Uhr Wehen Wiesbaden - Braunschweig 3:3 Samstag 14.00 Uhr FSV Zwickau - Fortuna Köln 1:0 Sonntag 13.00 Uhr 1860 München - KFC Uerdingen Liveticker Sonntag 14.00 Uhr Kickers Würzburg - Energie Cottbus Liveticker Montag 19.00 Uhr Preußen Münster - SF Lotte Liveticker

3. Liga heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga sind bei Telekom Sport im TV und Livestream zu sehen. Ein Abonnement von Telekom Sport kostet 9,95 Euro monatlich, Telekom-Kunden können die Spiele gebührenfrei verfolgen. Außerdem zeigt die ARD und ihre Tochtersender über die Saison verteilt 86 Spiele im deutschen Free-TV.

1860 München - KFC Uerdingen im TV und Livestream sehen

Die Partie zwischen 1860 München und dem KFC Uerdingen wird ausschließlich bei Telekom Sport im TV und Livestream zu sehen sein. Für alle, die das Match nicht vor dem Bildschirm verfolgen können, gibt es hier den SPOX-Liveticker.

Kickers Würzburg - Energie Cottbus im TV und Livestream sehen

Genauso gestaltet sich das Bild beim Spiel zwischen den Kickers Würzburg und Energie Cottbus. Auch hier hat Telekom Sport die exklusiven Übertragungsrechte. Als Alternative findet ihr hier den SPOX-Liveticker.

© getty

3. Liga Tabelle: Das obere Tabellendrittel