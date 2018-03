3. Liga: Wehen Wiesbaden hängt Fortuna Köln ab und erobert vorerst Platz drei

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Live Monaco -

Lille Primera División Live Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga vorerst wieder Relegationsplatz drei erobert und zum Auftakt des 30. Spieltages den direkten Konkurrenten Fortuna Köln distanziert. Während sich die Hessen wie erwartet gegen Schlusslicht Rot-Weiß Erfurt mit 4:2 (3:1) durchsetzten, unterlag Köln nach zuvor fünf Siegen in Serie gegen die SG Sonnenhof Großaspach 1:3 (1:2).

Wehen, das noch ein Spiel in der Hinterhand hat, weist als Dritter 56 Punkte auf, die Fortuna liegt mit 53 Zählern auf Rang fünf. Zweitligaabsteiger Karlsruher SC kann am Samstag durch einen Sieg gegen den SV Meppen wieder auf Rang drei vorrücken. Am Freitag machte zudem der Hallescher FC durch ein 1:0 (1:0) gegen Sportfreunde Lotte einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt.

Für Wehen trafen Manuel Schäffler (11., 18.) und Simon Brandstetter (22.) in einer turbulenten Anfangsphase, in der Merveille Biankadi (6.) die Gäste aus Thüringen in Front gebracht hatte. Lion Lauberbach (68.) verkürzte dann noch für Erfurt, das unter der Woche den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingereicht hatte, ehe Stephan Andrist (89.) für den Endstand sorgte.

Großaspach mit erstem Rückrundensieg

In Köln machten Taxiarchis Fountas (3.), Joseph-Claude Gyau (43.) und Daniel Hägele (90.+3) den ersten Rückrundensieg von Sonnenhof Großaspach perfekt. Maik Kegel (31.) traf für die Fortuna.

Für Halle erzielte Klaus Gjasula (17.) das Tor des Tages gegen Lotte, das immer weiter in Richtung Abstiegszone trudelt.