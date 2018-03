3. Liga: SC Paderborn dreht 0:2-Rückstand gegen Rostock - "Wie in einem Horrorfilm"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Live Rostow -

Zenit Primera División Live Espanyol -

Real Sociedad Serie A Live Florenz -

Benevento Premiership Live Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet

Der SC Paderborn hat seine Tabellenführung nach einer Aufholjagd erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann am 29. Spieltag der 3. Liga am Samstag bei Hansa Rostock trotz eines 0:2-Pausenrückstands mit 3:2 und beendete damit eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

"Ein großartiges Gefühl", sagte Matchwinner Christian Strohdiek in der ARD. Tim Väyrynen (10.) und Pascal Breier (16.) brachten Rostock zunächst schnell in Front, doch Marlon Ritter (52.), Sven Michel (86.) und Strohdiek (90.+1) drehten mit ihren Toren die Begegnung.

"Wir sind natürlich überglücklich über diesen Sieg, leider hat sich meine Mannschaft in der ersten Halbzeit das Leben selber schwer gemacht", resümierte SCP-Coach Steffen Baumgart. Die Ostwestfalen führen die Liga mit 57 Punkten an. Hansa-Coach Pawel Dotschew meinte enttäuscht: "Wir haben heute ein Spiel verloren, das wir einfach nicht verlieren durften. Das war wie in einem Horrorfilm."

Der SV Wehen Wiesbaden (53) verbesserte sich durch einen 3:1 (1:1)-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach zumindest für einen Tag auf Relegationsplatz drei. Matchwinner der Wiesbadener war Stephan Andrist mit seinem späten Doppelpack (83. und 89.).

Fortuna Köln wahrt Aufstiegschancen

Fortuna Köln (53) wahrte seine Aufstiegschance durch ein 2:0 (1:0) bei den Sportfreunden Lotte. Dominik Ernst (39.) und Daniel Keita-Ruel (76.) trafen für die Gäste. Die Kölner Südstädter holten in der englischen Woche in drei Spielen drei Siege und 8:0 Tore. "Wir wollen den Schwung dieser Spiele natürlich mitnehmen", sagte Fortuna-Coach Uwe Koschinat dem Express.

Der Tabellenvorletzte Werder Bremen II kam nicht über ein torloses Unentschieden gegen den FSV Zwickau hinaus und hat zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die SpVgg Unterhaching musste sich beim SV Meppen mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Preußen Münster und Carl Zeiss Jena trennten sich 2:2 (1:2), die Würzburger Kickers feierten gegen den VfL Osnabrück einen 1:0 (1:0)-Erfolg.