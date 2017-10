Wahnsinn! Halle-Keeper mit Last-Minute-Tor

Bundesliga Sa 18:00 Die Highlights vom Samstag mit BVB, VfB und Leipzig Premier League Live Huddersfield -

Der Hallesche FC rettet durch einen Last-Minute-Treffer von Torwart Tom Müller einen Punkt, an der Spitze zieht der SC Paderborn der Konkurrenz davon. Die Ostwestfalen bauten am 13. Spieltag durch ein 3:0 (1:0) gegen den VfR Aalen ihre Tabellenfühung aus, da die direkten Verfolger jeweils gegen Aufsteiger patzten. Der Tabellenzweite 1. FC Magdeburg unterlag der SpVgg Unterhaching 0:3 (0:2), Fortuna Köln verlor beim SV Meppen 0:1 (0:0).

Paderborn hat als Tabellenführer bereits 34 Punkte auf dem Konto, Magdeburg 30, Köln 27 und Wiesbaden 26. Dahinter folgen bereits die Rückkehrer Unterhaching (25) und Meppen (21).

In Paderborn brachte Massih Wassey die Gastgeber in der zehnten Minute mit einem Foulelfmeter in Führung, den Mattia Trianni gegen Marlon Ritter verursacht hatte. Dennis Srbeny (79.) und Sven Michel (87.) brachten anschließend den siebten Sieg des SCP im siebten Heimspiel dieser Spielzeit in trockene Tücher.

Magdeburg kassierte dagegen seine erste Heimniederlage der Saison, weil die Gäste aus Oberbayern ihre Chancen durch Thomas Hagn (2.), Stephan Hain (44.), der seinen zehnten Saisontreffer verbuchte, und Max Dombrowka (65.) eiskalt nutzten. Thilo Leugers (48., Foulelfmeter) gelang der Siegtreffer für Meppen.

Halle-Torwart Müller: Elfmeter-Killer und Siegtorschütze

Für Wehen-Wiesbaden trafen Sascha Mockenhaupt (20.), Stephan Andrist (56.), Manuel Schäffler (75., 86.) und Robert Andrich (83.) gegen Würzburg, das auch unter Interimstrainer Michael Schiele weiter auf seinen ersten Heimsieg im Jahr 2017 wartet und nach wie vor mit zehn Punkten den vorletzten Platz belegt.

Schlusslicht ist aufgrund der schlechteren Tordifferenz der punktgleiche VfL Osnabrück, der bereits am Freitag mit einem 0:2 bei Hansa Rostock zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg geblieben war. Ebenfalls auf einem Abstiegsplatz liegt Rot-Weiß Erfurt, das im Kellerduell gegen den Hallescher FC 1:1 (1:0) spielte. Für Halle traf in der 95. Minute Torwart Tom Müller zum sensationellen Ausgleich. Zuvor hatte der Matchwinner bereits einen Elfmeter von Erfurts Christoph Menz pariert.

Zudem trennten sich Werder Bremen II und die Sportfreunde Lotte 1:1 (1:1). Ebenfalls 1:1 (0:1) endete die Begegnung zwischen Preußen Münster und dem Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC.