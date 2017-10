Paderborn verliert, Fortuna jetzt Zweiter

Bundesliga Sa 18:00 Die Highlights vom Samstag mit Bayer-Köln, BVB & HSV Premier League Live Liverpool -

Tabellenführer SC Paderborn hat am 14. Spieltag der 3. Liga Federn lassen müssen. Die Paderborner verloren bei Carl Zeiss Jena mit 1:3 (0:2). Dagegen verbesserte sich Fortuna Köln durch ein 2:1 (0:1) gegen die Würzburger Kickers zunächst auf den zweiten Platz und schob sich am 1. FC Magdeburg vorbei. Der Rückstand auf Paderborn beträgt allerdings noch vier Zähler.

Der VfL Osnabrück stoppte durch ein 4:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau seine Talfahrt und schob sich mit 13 Punkten wieder in Richtung der Nichtabstiegsplätze. Der SV Meppen verpasste die Chance, durch ein 0:2 (0:1) beim Halleschen FC Boden auf die Spitzenteams wettzumachen. Die SG Sonnenhof Großaspach holte dagegen durch ein 2:0 (2:0) bei den Sportfreunden Lotte einen Dreier und verbesserte sich ins Mittelfeld. Der VfR Aalen setzte sich zu Hause gegen Werder Bremen II 1:0 (1:0) durch.

Für Jena trafen Christian Strohdiek (17.) per Eigentor, Marisu Grösch (22) und Maximilian Wolfram (64.). Marlon Ritter (63.) gelang das zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstor für den SC. In Köln erzielte Marco Königs (2.) früh das Führungstor für die Kickers. Daniel Keita-Ruel (55.) zeichnete für den Ausgleich der Hausherren verantwortlich. Markus Pazurek (58., Foulelfmeter) sorgte für das 2:1 der Fortunen.

Für Osnabrück waren Jules Reimerink (19.), Marcos Alvarez (45.), Adam Susac (58.) und Marc Wachs (72.) erfolgreich. In Halle markierte Martin Röser (6.) das Führungstor für die Gastgeber gegen Meppen. Klaus Gjasula (50.) erhöhte auf 2:0. Sascha Traut (40.) stellte mit seinem Tor die Weichen auf Sieg für Aalen gegen die zweite Mannschaft von Bremen.

Am Freitag war Rot-Weiß Erfurt noch tiefer in den Abstiegskampf gerutscht. Die Thüringer verloren 0:1 (0:0) beim Chemnitzer FC und blieben im sechsten Spielen in Serie sieglos. Aufsteiger SpVgg Unterhaching kassierte mit 0:3 (0:1) gegen Hansa Rostock nach fünf Siegen in Serie einen herben Dämpfer.