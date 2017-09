Paderborn löst Fortuna an der Spitze ab

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Premier League Live Leicester -

Chelsea Championship Live Bolton -

Middlesbrough Primera División Live Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Live Nizza -

Monaco Serie A Live Juventus -

Chievo Verona Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wed -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom (abgesagt) Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskau -

Zenit Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Superliga Lanus -

Boca Juniors Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Monaco

Der SC Paderborn hat in der 3. Liga Fortuna Köln wieder an der Tabellenspitze abgelöst. Der Ex-Bundesligist gewann bei Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers mit 3:2 (1:0) und schob sich an den Rheinländern vorbei, die am Freitagabend durch ein 2:1 (1:1) bei Werder Bremen II die Spitze erobert hatten. Auch der 1. FC Magdeburg zog an der Fortuna durch ein 2:0 (1:0) gegen Hansa Rostock vorbei.

Paderborn hat 19 Punkte auf dem Konto, Magdeburg weist 18 Zähler auf, dahinter folgen die Kölner Südstädter (17). Sven Michel (15.) und Dennis Srbeny (66., Foulelfmeter) trafen für Paderborn in Würzburg zum 2:0, zuvor hatten die Kickers Dennis Mast (8.) wegen groben Foulspiels durch Rote Karte verloren.

Felix Müller (84.) und Sebastian Neumann (86.) sorgten trotz Würzburger Unterzahl noch für den 2:2-Ausgleich der Kickers. Aber Marlon Ritter (87.) sicherte dann den Dreier für Paderborn. Für Magdeburg waren Philip Türpitz (43.) und Felix Lohkemper (68.) erfolgreich.

Auch Halle, Erfurt und Lotte gewinnen

Der Hallesche FC gewann gegen den SV Wehen Wiesbaden 2:1 (1:1). Martin Röser (22.) hatte den HFC in Führung gebracht, Manuel Schäffler (39, Foulelfmeter) glich für die Gäste aus. Petar Sliskovic (66.) sorgte für den Sieg für Halle.

Im Kellerduell setzte sich Rot-Weiß Erfurt mit 1:0 (0:0) gegen Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena durch. Christopher Bieber (68.) erzielte den entscheidenden Treffer für RWE.

Die Sportfreunde Lotte gewannen 2:1 (1:0) gegen die SpVgg Unterhaching. Hamadi Al Ghaddioui (21.) war zum 1:0 für die Münsterländer erfolgreich. André Dej (75.) machte alles klar gegen den Aufsteiger. Tim Wendel (87., Eigentor) verkürzte zum Endstand.

Chemnitz und KSC torlos, Osnabrück schlägt Großaspach

Der Chemnitzer FC und der Karlsruher SC trennten sich 0:0. Karlsruhes Torwart Benjamin Uphoff hielt einen Foulelfmeter von Daniel Frahn (57.). Die SG Sonnenhof Großaspach unterlag dem VfL Osnabrück 0:1 (0:1). Tim Danneberg (14.) zeichnete für das Siegtor der Niedersachsen verantwortlich.

Daniel Keita-Ruel hatte die Fortuna am Freitag in Führung (17.) gebracht, Ousman Manneh glich für Werder aus (32.). Nico Brandenburger (81.) traf zum fünften Saisonsieg der immer noch ungeschlagenen Kölner, die das Spiel nach Gelb-Rot gegen Dominik Ernst (85./wiederholtes Foulspiel) allerdings in Unterzahl beendeten.

Der FSV Zwickau hatte ebenfalls am Freitag den ersten Erfolg in dieser Spielzeit gefeiert und durch ein 2:0 (1:0) bei Preußen Münster den letzten Platz verlassen. Ronny König (38.) und Toni Wachsmuth (56.) erzielten die Treffer der Gäste.