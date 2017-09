Lotte: Sieg gegen Fortuna

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit S04, VfB, SGE & SVW Premier League Live Man City -

Crystal Palace Championship Live Derby County -

Birmingham Primera División Live Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Live Montpellier -

PSG Serie A Live SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Primeira Liga Benfica -

Pacos Ferreira Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avai Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 St. Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Brügge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine

Nach der ersten Saisonniederlage hat Fortuna Köln in der 3. Liga den direkten Kontakt zum Spitzenreiter SC Paderborn verloren. Die Rheinländer unterlagen den Sportfreunden Lotte mit 0:3 (0:1) und könnten am Sonntag den zweiten Tabellenplatz an den 1. FC Magdeburg verlieren, der beim VfR Aalen antritt (14.00 Uhr).

Paderborn hatte am Freitag mit 2:1 (1:0) gegen Hansa Rostock vorgelegt und baute den Vorsprung vor den Kölnern auf vier Punkte aus. Nur noch einen Punkt hinter der Fortuna liegt der SV Wehen-Wiesbaden nach dem 5:0 (4:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Die SpVgg Unterhaching verbesserte sich durch den 4:0 (2:0)-Sieg im Aufsteigerduell gegen den SV Meppen auf den fünften Rang. Mit dem ersten Sieg seit zwei Monaten gab der Chemnitzer FC die Rote Laterne des Tabellenletzten ab. Nach dem 3:0 (2:0) der Sachsen beim Halleschen FC ist Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC vor dem Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr) gegen Rot-Weiß Erfurt vorerst Letzter.

Punktgleich sitzt auch Preußen Münster nach dem 0:2 (0:1) bei Carl Zeiss Jena im Tabellenkeller fest. Die Würzburger Kickers verhinderten mit dem 1:1 (0:0) beim VfL Osnabrück den Absturz auf einen Abstiegsplatz. Der FSV Zwickau verbesserte sich mit dem 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen II auf den elften Rang.

Marcus Piossek (44.), André Dej (49.) und Hamadi Al Ghaddioui (82.) besiegelten mit ihren Toren die erste Kölner Niederlage. Lotte sprang auf Platz zwölf. Für Wehen war Stephan Andrist mit zwei Toren (26. und 28.) sowie der Vorlage zum ersten Treffer durch David Blacha (8.) der überragende Spieler. Zudem trafen Philipp Müller (31.) und Manuel Schäffler (49.).