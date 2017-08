Halle-Keper schwer verletzt - Wehen siegt

Copa Sudamericana Libertad -

Der SV Wehen Wiesbaden hat zum Auftakt des 3. Spieltags in der 3. Fußball-Liga seinen dritten Zu-Null-Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm besiegte am Dienstagabend Aufsteiger SpVgg Unterhaching mit 1:0 (1:0) durch das Tor von David Blacha (18.) und festigte mit neun Punkten die Tabellenspitze. Fortuna Köln könnte am Mittwoch durch einen Sieg gegen den VfL Osnabrück nach Punkten allerdings wieder aufschließen.

In einem Ost-Duell feierte Carl Zeiss Jena durch das 2:0 (1:0) beim Halleschen FC seine ersten drei Punkte der Saison. Das Spiel wurde allerdings überschattet von der schweren Verletzung des HFC-Keepers Oliver Schnitzler, der beim zweiten Gegentor heftig mit Torschütze Davud Tuma zusammenprallte. Schnitzler wurde bewusstlos abtransportiert, im Krankenhaus wurde ein Schädelhirn-Trauma diagnostiziert.

Neben Tuma (59.) war Timmy Thiele (36.) für die Gäste erfolgreich, die nach der Roten Karte gegen den Hallenser Braydon Manu (51.) zudem lange in Überzahl spielten.

Hinter Wehen hat sich zunächst ein Trio mit jeweils sieben Punkten eingefunden. Sonnenhof Großaspach kletterte durch das 2:0 (1:0) gegen den FSV Zwickau auf Rang zwei, gefolgt vom früheren Bundesligisten Hansa Rostock, der 1:0 (1:0) bei Rot-Weiß Erfurt gewann. Vierter ist der SC Paderborn, die Ostwestfalen siegten durch ein Last-Minute-Tor 2:1 (1:1) bei den Sportfreunden Lotte.