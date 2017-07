Alle Informationen zur 3. Liga

International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar

Die 3. Liga sorgt seit Jahren für Begeisterung unter den deutschen Fußballfans. SPOX versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zu den Spielern, Vereinen und der Geschichte der dritthöchsten deutschen Spielklasse, die seit diesem Jahr auch in der FIFA-Videospiel-Reihe vertreten ist.

Wann wurde die 3. Liga gegründet?

Um eine höhere Leistungsdichte nach der 2. Bundesliga zu gewährleisten, beschloss die DFL im Jahre 2006 eine Reform und führte mit der 3. Liga eine eingleisige Profiliga ein. Teilnehmen an dieser durften die drei Zweitligaabsteiger der Saison 2007/08 sowie die Dritt- bis Zehntplatzierten der beiden Regionalliga-Staffeln. Das erste Spiel der neu gegründeten 3. Liga fand dann am 25. Juli 2008 statt, Rot-Weiß Erfurt traf damals auf Dynamo Dresden.

Wo kann ich die 3. Liga verfolgen?

Fans der 3. Liga dürfen sich freuen. Ab der Saison 2017/18 wird dieTelekom alle 380 Ligaspiele übertragen. Voraussetzung, um die Spiele zu verfolgen, ist ein Abo des Angebots Entertain TV. Dies kann auch mobil über beispielsweise Tablets oder Smartphones in Form von Streams abgerufen werden. Zudem wird die ARD sowie deren dritten Programme bis zu 120 Begegnungen live produzieren. In gewohnter Form kommt der Fußballfan auch in der Sportschau auf seine Kosten. Wie der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte, werden auch wieder jeden Samstag die Höhepunkte von drei bis vier Topbegegnungen des Spieltags gezeigt.

Wacken sponsert Carl Zeiss Jena

Bereits vor der Saison sorgt Carl Zeiss Jena für Furore in der 3. Liga: Die Jerseys des Aufsteigers sind der Verkaufsschlager zur neuen Saison. Grund dafür ist, dass das Trikot der Thüringer in Zukunft die Wacken Foundation zieren wird. Zuvor war die Heavy Metal Band Shall Burn Trikotsponsor. Nun verzichteten die Musiker für die Stiftung auf die Frontseite des Jerseys.

Die Vereine der 3. Liga in der Saison 2017/18

Würzburger Kickers

Karlsruher SC

SC Paderborn 07

VfR Aalen

Hansa Rostock

VfL Osnabrück

SV Wehen Wiesbaden

Rot-Weiß Erfurt

Chemnitzer FC

Preußen Münster

Hallescher FC

Fortuna Köln

Sonnenhof Großaspach

SV Werder Bremen II

1. FC Magdeburg

FSV Zwickau

Sportfreunde Lotte

SV Meppen (Aufsteiger)

Carl Zeiss Jena (Aufsteiger)

SpVgg Unterhaching (Aufsteiger)

Wie lautet der erste Spieltag der 3. Liga 2017/18?

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 21.7., 20.30 Uhr Karlsruher SC VfL Osnabrück 22.7., 14 Uhr SV Werder Bremen II SpVgg Unterhaching 22.7., 14 Uhr Rot-Weiß Erfurt Preußen Münster 22.7., 14 Uhr Sportfreunde Lotte Hansa Rostock 22.7., 14 Uhr Hallescher FC SC Paderborn 22.7., 14 Uhr Fortuna Köln VfR Aalen 22.7., 14 Uhr Wehen Wiesbaden Carl-Zeiss Jena 22.7., 14 Uhr SV Meppen Würzburger Kickers 23.7., 14 Uhr SG Sonnenhof Großaspach 1. FC Magdeburg 23.7., 14 Uhr Chemnitzer FC FSV Zwickau

Die Aufsteiger der 3. Liga der letzten Jahre

Saison 1. Aufsteiger 2. Aufsteiger 3. Aufsteiger 2016/17 MSV Duisburg Holstein Kiel Jahn Regensburg 2015/16 Dynamo Dresden Erzgebirge Aue Würzburger Kickers 2014/15 Arminia Bielefeld MSV Duisburg - 2013/14 1. FC Heidenheim RB Leipzig SV Darmstadt 2012/13 Karlsruher SC Arminia Bielefeld - 2011/12 SV 1916 Sandhausen VfR Aalen - 2010/11 Eintracht Braunschweig Hansa Rostock - 2009/10 VfL Osnabrück Erzgebirge Aue - 2008/09 1. FC Union Berlin Fortuna Düsseldorf -

Wer steigt aus der 3. Liga ab?

Anders als in der Bundesliga und der 2. Liga gibt es drei fixe Absteiger. Die Relegation wird dafür auf der Ebene der Regionalligen ausgespielt. In der Saison 2017/18 kam es aber zu einem kuriosen Ereignis. Der SC Paderborn wäre eigentlich abgestiegen. Dadurch, dass der TSV 1860 München keine Lizenz für die 3. Liga erhielt, nahm der SCP den Platz der Münchner Löwen ein.

Die Absteiger aus der 3. Liga der letzten Jahre

Saison 1. Absteiger 2. Absteiger 3. Absteiger 2016/17 TSV 1860 München (keine Lizenz beantragt) 1. FSV Mainz 05 II FSV Frankfurt 2015/16 Stuttgarter Kickers Energie Cottbus VfB Stuttgart II 2014/15 Borussia Dortmund II SpVgg Unterhaching Jahn Regensburg 2013/14 SV Elversberg Wacker Burghausen 1. FC Saarbrücken 2012/13 SV Babelsberg 03 Kickers Offenbach Alemannia Aachen 2011/12 Rot-Weiß Oberhausen Carl Zeiss Jena SV Werder Bremen II 2010/11 FC Bayern München II TuS Koblenz (keine Lizenz erhalten) Rot-Weiß Ahlen (Insolvenz) 2009/10 Borussia Dortmund II Holstein Kiel Wuppertaler SV 2008/09 Kickers Emden (Lizenzentzug) VfR Aalen Stuttgarter Kickers

Wie läuft die Relegation zur 3. Liga ab?

Die fünf Meister aus den Regionalligen, sowie der Zweite der Südwest-Staffel werden zu drei Relegationspartien zusammengelost. Der Meister der Staffel Südwest kann dabei jedoch nicht auf den Zweitplatzierten der gleichen Staffel treffen. In Hin- und Rückspiel werden gemäß der Auswärtstorregel die drei Aufsteiger ermittelt. Der Sieger der Relegationsbegegnung steigt automatisch in die 3. Liga auf.

Die Aufsteiger in die 3. Liga der letzten Jahre

Saison 1. Aufsteiger 2. Aufsteiger 3. Aufsteiger 2016/17 FC Carl Zeiss Jena SV Meppen SpVgg Unterhaching 2015/16 SSV Jahn Regensburg Sportfreunde Lotte FSV Zwickau 2014/15 Würzburger Kickers Werder Bremen II 1. FC Magdeburg 2013/14 SG Sonnenhof Großaspach SC Fortuna Köln 1. FSV Mainz 05 II 2012/13 Holstein Kiel SV Elversberg RB Leipzig 2011/12 Hallescher FC Stuttgarter Kickers Borussia Dortmund II 2010/11 Chemnitzer FC SV Darmstadt 98 Preußen Münster 2009/10 SV Babelsberg 03 VfR Aalen 1. FC Saarbrücken 2008/09 Holstein Kiel 1. FC Heidenheim Borussia Dortmund II

3. Liga: Die Abschlusstabelle der Saison 2016/17

Platz Verein Tordifferenz Punkte 1. MSV Duisburg (A) 20 68 2. Holstein Kiel (A) 34 67 3. SSV Jahn Regensburg (A) 12 63 4. 1. FC Magdeburg 17 61 5. VfR Aalen 16 57 6. FSV Zwickau -7 56 7. VfL Osnabrück 3 54 8. SV Wehen Wiesbaden 3 53 9. Chemnitzer FC 3 52 10. Preußen Münster 6 51 11. SG Sonnenhof Großaspach 0 51 12. Sportfreunde Lotte -1 48 13. Hallescher FC -5 48 14. Rot-Weiß Erfurt -13 47 15. Hansa Rostock -2 46 16. Fortuna Köln -22 46 17. Werder Bremen II -16 45 18. SC Paderborn 07 -19 44 19. FSV Mainz 05 II -17 40 20. FSV Frankfurt -12 25

Die Rekordspieler der 3. Liga

Spieler Partien Robert Müller 272 Alf Mintzel 270 Fabian Stenzel 269 Tim Danneberg

268 Anton Fink 250 Thomas Geyer 233 Jens Truckenbrod 233 Alexander Dercho 232 Marcel Ziemer 232 Sascha Pfeffer 224

