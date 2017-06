Paderborn rückt für 1860 nach: 3. Liga komplett

Freitag, 09.06.2017

Das teilte der DFB am Freitag nach Abschluss des Zulassungsverfahrens mit. "Wir sind mit zwei blauen Augen und einem Kieferbruch in der Liga geblieben. Wir haben richtig Schwein gehabt", sagte SCP-Geschäftsführer Markus Krösche dem Reviersport.

"Natürlich ist die Freude trotzdem groß, aber wir müssen uns sofort weiter an die Arbeit machen und einen guten Kader zusammenstellen", so Krösche weiter: "Ich bin davon überzeugt, dass uns das gelingen wird und wir in der Saison 2017/18 in der 3. Liga eine bessere Rolle spielen werden als in der abgelaufenen Serie."

SCP verpflichtet Timo Mauer von RB Leipzig

Unterdessen schreiten auch die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Die Ostwestfalen gaben am Freitag die Verpflichtung von Angreifer Timo Mauer (RB Leipzig II) bis 2019 bekannt. Der 20-Jährige ist bereits der vierte Neuzugang des SCP.

Der frühere Erstligist Paderborn hatte in der Abschlusstabelle 2016/17 den 18. Platz belegt und rückt statutengemäß als bestplatzierter sportlicher Absteiger nach. Zuletzt war dieser Fall im Jahr 2013 eingetreten, als Kickers Offenbach die Zulassung für die 3. Liga verweigert wurde und der spätere Bundesligist Darmstadt 98 dadurch nicht absteigen musste.

