Geldstrafen für Aalen und Münster

Mittwoch, 07.06.2017

Die Anhänger aus Münster hatten am 7. Mai in Chemnitz ebenfalls Pyrotechnik abgebrannt und zudem gegen Jahn Regensburg am 20. Mai ein Banner mit beleidigendem Inhalt gezeigt. Hierfür muss der Klub 2500 Euro zahlen.

Beide Vereine haben den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

