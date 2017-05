Beim Bierholen: Profis an Raststätte vergessen

Sonntag, 14.05.2017

Nach dem 3:0-Sieg bei Fortuna Köln und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Liga war der MSV-Tross gerade auf dem Weg zur Fan-Party ins heimische Stadion. Weil einige Spieler auf die Toilette mussten und außerdem der Biervorrat zu Ende ging, hielt der Bus an einer Raststätte an der A3.

Wolze, Dausch und Flekken besorgten Nachschub. Als das Trio allerdings zum Bus zurückkehren wollte, war dieser bereits abgefahren. Daraufhin wurde ein Taxi organisiert, mit dem die zurückgelassenen Spieler den Mannschaftsbus wieder einholten.

MSV Duisburg im Überblick