SCP: Krösche neuer Geschäftsführer Sport

Freitag, 17.03.2017

Krösche war zuletzt Co-Trainer von Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen und verließ den Bundesligisten nach dessen Entlassung ebenfalls.

"Markus Krösche genießt höchste Sympathien in Paderborn, bei den Fans und auch in unserem Verein. Er hat sich bleibende Verdienste erworben und ist die ideale Besetzung in unserer aktuellen Situation", sagte Finke: "Mit dem langjährigen Vertragsverhältnis dokumentieren wir, dass wir dem SCP eine langfristige Perspektive geben wollen."

Paderborn droht der dritte Abstieg in Folge, der frühere Bundesligist ist derzeit Tabellenvorletzter. Der ungebremste Fall aus dem Oberhaus in die Viertklassigkeit wäre ein Novum im deutschen Fußball. Dem Klub werden am Saisonende nach eigener Kalkulation 2,51 Millionen Euro fehlen, die Lizenz ist in Gefahr.

