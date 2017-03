Geldstrafe für den Chemnitzer FC

Mittwoch, 29.03.2017

In der 46. Minute des Drittligaspiels beim FSV Zwickau am 12. März wurde im Chemnitzer Zuschauerblock Pyrotechnik gezündet und teilweise in den Innenraum geworfen. Das Urteil ist rechtskräftig.

