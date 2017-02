Osnabrück patzt gegen Schlusslicht Mainz

Freitag, 10.02.2017

Im zweiten Spiel des Tages trennten sich der VfR Aalen und Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:0).

In Osnabrück brachte Ahmet Arslan (25.) die Gastgeber in Führung, ehe der erst in der 57. Minute eingewechselte Philipp Klement (62./67.) die Partie drehte. Sein dritter Treffer blieb dem 24-Jährigen verwehrt, als er in der 85. Minute einen Elfmeter vergab. In Aalen rettete Robert Müller (88.) mit seinem Treffer dem VfR einen Punkt, Carsten Kammlott (31.) hatte zuvor für Erfurt getroffen.

Die 3.Liga im Überblick