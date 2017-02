Kurioses: Kein Klopapier für Hansa-Fans

Freitag, 10.02.2017

Nachdem im Jahr 2015 beim Gastspiel der Rostocker in Großaspach die Gästetoilette mit Hilfe von angezündetem Klopapierrollen in Brand gesetzt wurde und dabei erheblicher Schaden entstand, will man einem solchen Fall nun vorbeugen.

Somit gibt es dieses Mal beim Drittligaspiel der beiden Vereine am Samstag (14 Uhr im LIVETICKER) kein Papier für die Gästefans. Das gab Hansa via Twitter im Vorfeld der Partie in Baden-Württemberg bekannt. Ganz papierlos will man die Gäste aber nicht belassen und kündigte daher an, ein paar Rollen Klopapier am Kiosk anbieten zu wollen.

