Thomas Müller vom FC Bayern dreht im DFB-Pokal gegen Werder Bremen auf: Was zu beweisen war

Thomas Müller vom FC Bayern München zeigt im DFB-Pokalfight gegen Werder Bremen eine bockstarke Leistung - und machte den Eindruck, als wolle er es allen Kritikern noch einmal beweisen.

Er wütete, er schubste, er provozierte, er jubelte, er tanzte. Thomas Müller durchlief an diesem frühsommerlichen Mittwochabend zahlreiche differente Phasen von Emotionalität. Am Ende bedankte er sich via Twitter artig und offenkundig abgekühlter "für die Blumen", die ihm in diesem Falle als Trophäe für den besten Spieler der Partie überreicht wurden. Er hatte triumphiert, mit dem FC Bayern in einem hitzigen Spiel im Bremer Weserstadion aufopferungsvoll kämpfende Werderaner letztlich in die Knie gezwungen und das lateinische Sprichwort "Quod erat demonstrandum" versinnbildlicht. Was zu beweisen war!

Kein Münchner ließ nämlich in der Hansestadt, als am Osterdeich das berüchtigte Licht anging, deutlicher durchblicken, dass er unbedingt, mit letzter Entschlossenheit, ins Finale des DFB-Pokal einziehen wollte. Schon nach wenigen Minuten raufte sich der Ur-Bayer die Haare, als eine Hereingabe von David Alaba auf seinem Schlappen landete und in der Folge des Gegners Tor nur um Zentimeter verfehlte. Augenblicke später der nächste Versuch, diesmal abgeblockt.

Erneutes Haareraufen, Lamentieren, Hadern, ehe er noch vor dem Seitenwechsel seinen Teil dazu beitrug, dass die Begegnung zwischen dem SVW und dem FCB ihren - aus Bayern-Sicht - erhofften Lauf nahm. Aus unmöglichem Winkel köpfte Müller einen sehenswerten Diagonalball von Jerome Boateng per Bogenlampe an den langen Pfosten, was Torjäger Robert Lewandowski ermöglichte, erfolgreich abzustauben.

Noten und Einzelkritiken: Drei Bayern stark - ein Quartett nur mäßig © getty 1/29 Der FC Bayern hat sich im Pokal-Halbfinale mit 3:2 bei Werder Bremen durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Jiri Pavlenka: Irrte vor der Bayern-Führung durch den Fünfer, zeigte auch in weiteren Szenen Probleme mit der Strafraumbeherrschung. Immerhin starker Reflex gegen Coman (48.). Note: 4,5. © getty 3/29 Theodor Gebre Selassie: Im Eins-gegen-Eins gegen Coman wie erwartet mit Problemen, was auch an der fehlenden Unterstützung lag. Wichtiger Block gegen Gnabry (30.). "Verschuldete" den Strafstoß zum Endstand. Note: 4. © getty 4/29 Milos Veljkovic: Beim 0:1 zu weit von Vorlagengeber Müller weg, auch wenn der Treffer auf Pavlenka geht. Ordentlich in der Spieleröffnung, aber indiskutable Zweikampfquote (22,2 Prozent). Note: 4,5. © getty 5/29 Niklas Moisander: Seine zu kurze Kopfballabwehr leitete das 0:2 ein. Stärker als Nebenmann Veljkovic, fünf klärende Aktionen, klarer Top-Wert bei Bremen. Note: 3,5. © getty 6/29 Ludwig Augustinsson: Im Spielaufbau fehlerhaft, schlimmer Fehlpass nach 19 Minuten. Zweikampfstark (66,7 Prozent), hatte Gnabry weitestgehend im Griff. Note: 4. © getty 7/29 Maximilian Eggestein: Beim Fast-Hacken-Tor von Müller vor der Alaba-Flanke zu passiv. Systembedingt defensiv stark gefordert, dort oftmals einen Schritt zu spät. Offensiv aber mit zahlreichen starken Aktionen. Note: 3. © getty 8/29 Kevin Möhwald:Beste Bremer Passquote, aber mit Schwächen im Zweikampf (16,7 Prozent). Gute Kopfballchance kurz nach der Pause, nach 65 Minuten war Schluss. Note: 3,5. © getty 9/29 Davy Klaassen: Hatte die bis dahin beste Bremer Torchance (23.), kurz darauf kassierte er zurecht Gelb. Warf sich in jeden Zweikampf. Ließ die gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer liegen (66.). Note: 3,5. © getty 10/29 Yuya Osako: Verzog nach 19 Minuten deutlich, nach insgesamt blassem Auftritt verkürzte er zum 1:2 (74.). Dennoch schwächster Offensivspieler der Hausherren. Note: 4. © getty 11/29 Max Kruse: Große Laufleistung, half als hängende Spitze auch defensiv engagiert aus. Nach acht Minuten mit dem ersten guten Abschluss, aber auch mit Schlampigkeiten (19 Ballverluste). Note: 3. © getty 12/29 Milot Rashica: Bester Bremer. Holte sich die Bälle tief ab und machte das Spiel schnell. Legte den Anschlusstreffer auf und glich zum 2:2 aus. Note: 2. © getty 13/29 Claudio Pizarro: Ersetzte Möhwald ab der 65. Minute, war jedoch trotz des Comebacks kaum ins Spiel involviert. In der Nachspielzeit mit einer letzten Halbchance. Note: 4. © getty 14/29 Martin Harnik: Kam in der 81. Minute für Augustinsson. Verlor jeden Zweikampf, ohne Einfluss auf den Spielausgang. Ohne Bewertung. © getty 15/29 Johannes Eggestein: Positionsgetreuer Ersatz für Klaassen ab der 89. Minute. Konnte die Werderaner nicht mehr in die Verlängerung retten. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Sven Ulreich: Schien zunächst einen erfolgreichen Abend erleben zu dürfen und wurde dann binnen weniger Sekunden zweimal eiskalt erwischt, ohne große Schuld an den beiden Gegentoren zu tragen. Note: 3.5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Setzte ungewohnt wenige Akzente nach vorne. Auch, weil er gegen Bremens umtriebigen Rashica immer wieder mit Defensivaufgaben beschäftigt war, die er nicht immer zur bayrischen Zufriedenheit löste. Note: 4. © getty 18/29 Jerome Boateng: Machte anfangs einen bisweilen schläfrigen Eindruck und erlaubte sich einige Abspielfehler im Aufbauspiel. Glänzte dafür im Vorfeld des 1:0 mit einem tollen Diagonalball auf Müller. Baute am Ende wieder ab. Note: 3,5. © getty 19/29 Mats Hummels: Zu Beginn der Partie sicherer als sein Nebenmann Boateng. Ließ sich im Anschluss ans zwischenzeitliche 2:0 der Bayern von der Münchner Selbstgefälligkeit anstecken. Das Resultat: Rashica überlief den Weltmeister vor dem 2:2 locker. Note: 4. © getty 20/29 David Alaba: Im Offensivspiel auffälliger als Kimmich, vor allem in den ersten Minuten mit engagiertem Auftritt. Hinterlief Coman immer wieder und setzte Müller perfekt in Szene, der die Führung knapp verpasste. Hinten nicht immer sattelfest. Note: 3. © getty 21/29 Javier Martinez: Der Spanier erledigte seinen Job, nämlich Löcher stopfen und Zweikämpfe gewinnen, wieder einmal mit Bravour. 100 Prozent seiner direkten Duelle entschied er für sich, trotzdem standen am Ende zwei völlig unnötige Gegentore. Note: 3. © getty 22/29 Thiago: Viele Schludrigkeiten im Aufbau und nur wenige helle Momente im Spiel nach vorne. Als Bremen sich anschickte, das Ding zu drehen, musste er Platz für James machen. Note: 4. © getty 23/29 Serge Gnabry: Blieb bei seiner Rückkehr nach Bremen weitestgehend glücklos. Kaum ein Angriff der Bayern wurde über seine rechte Seite gefahren. Lief sich einige Male fest und gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Hatte früher Feierabend. Note: 4. © getty 24/29 Thomas Müller: Gemeinsam mit Coman der Auffälligste bei den Bayern. Hatte schon im ersten Durchgang zwei richtig gute Chancen. Stattdessen bereitete er per kuriosem Kopfball an den Pfosten Lewandowskis 1:0 vor. Später traf er selbst. Note: 2. © getty 25/29 Kingsley Coman: Starkes Spiel des Franzosen, der beinahe an jedem Münchner Angriff beteiligt war. Spielte die rechte Bremer Seite bisweilen schwindelig und holte letztlich den entscheidenden Strafstoß, der zum 3:2 führte, heraus. Note: 2. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Lieferte wieder einmal verlässlich ab und bewerkstelligte den Münchner Finaleinzug mit zwei Toren. Unverzichtbar. Note: 2. © getty 27/29 Leon Goretzka: Kam, sah und bereitete unfreiwillig das 2:0 durch Müller vor. Brachte allerdings nach hinten kaum Sicherheit. Note: 3,5. © getty 28/29 James: Wurde für Thiago eingewechselt, als das Spiel drohte, in die andere Richtung zu kippen. Tat es nicht. Der Kolumbianer hatte sogar noch die Chance, auf 4:2 zu stellen. Ohne Bewertung. © getty 29/29 Rafinha: Kam kurz vor Schluss und brachte gemeinsam mit seinen Kollegen den Sieg über die Zeit. Ohne Bewertung.

Müller zeigt sich nach Ausgleich von der anderen Seite

Nach Wiederanpfiff verarbeitete der ehemalige Nationalspieler einen missglückten Schussversuch Leon Goretzkas auf gleichermaßen bizarre sowie sehenswerte Art und Weise und vergoldete sein Ballannahme-Kunstwerk, indem er es am vergeblich fliegenden Bremen-Keeper Jiri Pavlenka vorbei ins grün-weiße Netz schlenzte. Im Fallen. Gefeiert wurde der Treffer zur sicher geglaubten Finalteilnahme mit einem ungelenken Tänzchen, das an die Fortnite-Hampelei Antoine Griezmanns erinnerte.

"Wenn wir im Training Kreisspiel machen und einer einen Beinschuss bekommt, dann wird da immer so ein kleiner Tanz angestimmt", erklärte Müller nach dem Spiel in der Mixed-Zone und schob nach: "Das hat der Leon initiiert, deshalb haben wir da spontan reagiert."

Als das Geschehen unerwartet doch noch zu kippen drohte, weil die Hausherren binnen weniger Sekunden plötzlich wieder Morgenluft witterten, zeigte sich die Frohnatur aus Weilheim von ihrer anderen Seite. Müller legte sich mit Gegenspielern an, war an jeder Diskussion beteiligt, ganz gleich, wo auf dem Platz sie denn stattfand, bei seiner Auswechslung reizte er den ohnehin schon aufgebrachten Bremer Anhang, indem er sich gleich mehrfach bitten ließ und noch einen kleinen Applaus in Richtung eigener Fans sendete.

Uli Hoeneß: Die besten Sprüche des Bayern-Machers © getty 1/47 Uli Hoeneß ist ein gefundenes Fressen, wenn es darum geht Sprüche-Compilations zu machen. Problem: Es gibt zu viele Highlights. Hier sind einige seiner besten. © getty 2/47 Angesprochen auf eine angebliche Verpflichtung von Schalke-Keeper Nübel sagte Hoeneß nach dem Pokalspiel in Bremen: "Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht, weil das eine Investition unter 25 Mio Euro ist - und dafür bin ich nicht zuständig." © getty 3/47 Am 19. Oktober 2018 fand beim FC Bayern eine denkwürdige Pressekonferenz statt. Dabei hauten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verbal ordentlich auf die Pauke. © getty 4/47 Die Bayern-Granden rechneten mit den "respektlosen" Medien ab. Den Vorwurf, er habe sich mit seiner Kritik an Özil ("der hat einen Dreck gespielt") auch respektlos verhalten, konterte er: "Ich hätte nicht Dreck sagen sollen, sondern Mist." © getty 5/47 Selbstbewusst und bestimmt - das war Hoeneß schon immer, wenn es um seine Roten ging: "Der FC Bayern ist mit großem Abstand die beste deutsche Mannschaft. Das tut mir leid für alle anderen", sagte er einst © getty 6/47 Dass er mit dem Klub durch jede Krise gehen würde, kündigte er bereits vor seiner Haftstrafe an: "Ein Uli Hoeneß lässt den FC Bayern nie im Stich. Und wenn irgendein Problem entsteht, würde ich zur Not hier sogar ein halbes Jahr den Platzwart machen" © getty 7/47 "Der FC Bayern ist natürlich total modern. Karl-Heinz Rummenigge hockt den ganzen Tag vorm Computer und hat eckige Augen", kommentierte er mal sein Leben ohne Computer © getty 8/47 "Eine Biografie? Von mir? Never ever! Wenn ich die Wahrheit über das, was ich alles erlebt habe, schreiben würde, müsste man etwa zehn Bände machen - und ich müsste nach der Veröffentlichung nach Australien auswandern." Ob er die Worte später bereute? © getty 9/47 "Wir würden nie zum FC Bayern München gehen! - Niemals zu den Bayern gehen!", sangen die Toten Hosen einst. Hoeneß dazu: "Das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft mal ersticken wird" © getty 10/47 Auf die Frage nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale entgegnete der Bayern-Boss mal: "For me, it's scheißegal" © getty 11/47 Auf die Frage, ob er sich einen Transfer David Beckhams nach München vorstellen könne: "Es nützt dir nichts, einen zu holen, der immer bei Bravo Sport auf der Seite eins steht. Wir wollen einen haben, der beim Kicker auf Seite eins steht" © getty 12/47 Auch die eine oder andere Weisheit hatte Hoeneß schon parat: "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre" © getty 13/47 Über Spieler- und Trainer-Ablösesummen sagte Hoeneß: "Die Wahnsinnspreise zahlen wir sicherlich nicht, aber die mittleren Wahnsinnspreise könnte ich mir schon vorstellen" © getty 14/47 Nicht mit allen Trainern pflegte er ein so gutes Verhältnis wie mit Guardiola: "Mit van Gaal haben wir das Double geholt und standen im Champions-League-Finale. Dass der menschlich eine Katastrophe war, steht auf einem anderen Blatt. Fachlich war er top" © getty 15/47 Einen hatte er besonders auf dem Kieker: "Er ist ein Selbstdarsteller mit außergewöhnlichem Hang zum Größenwahn. Daran hat sich nichts geändert", sagte er über Christoph Daum © getty 16/47 Über Daum lächelte Hoeneß, wenn es um Erfolg ging: "Der kann noch 100 Jahre spielen, der wird uns nie überholen." Daums Verpflichtung durch Eintracht Frankfurts Boss Heribert Bruchhagen kommentierte er mit den Worten: "Da war doch Pulver im Kaffee!" © getty 17/47 Über Bundestrainer Jürgen Klinsmann, den Hoeneß später zu den Bayern holte, schimpfte er: "Der soll hier herkommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen" © getty 18/47 Mit Klinsmanns Methoden wurde Hoeneß nicht warm: "Da haben wir für zigtausend Euro Computer gekauft. Da hat er den Profis in epischer Breite gezeigt, wie wir spielen wollen. Wohlgemerkt wollen" © getty 19/47 Anders bei Heynckes: "Jupp hat einen Flipchart und 5 Eddingstifte. Da malt er auf die Tafel die Aufstellung des Gegners und sagt ein paar Takte. Mit Heynckes gewinnen wir für 12,50 Euro, bei Klinsmann haben wir viel ausgegeben und wenig Erfolg gehabt" © getty 20/47 "Wenn Klinsmann Obama ist, dann bin ich Mutter Teresa." Amen. © getty 21/47 Ebenso wenig hielt Hoeneß von einem seiner Ex-Spieler: "Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre" © getty 22/47 Über den Wechsel von Lothar Matthäus zu Maccabi Netanya sagte der Bayern-Boss: "Hoffentlich hat die Frau Merkel demnächst nicht zuviel Arbeit, die diplomatischen Beziehungen zu verbessern" © getty 23/47 Da verwundern auch die nachfolgenden, durchaus sehr erheiternden, Worte über Matthäus nicht: "Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion" © getty 24/47 "Wenn einer 100 Millionen verdient, dann ist er trotzdem noch ein Mensch. Und wenn er kein Arschloch ist, dann geht ihm das nahe, wenn er seine Arbeit nicht mehr weitermachen darf", sagte er mal generell über Trainerentlassungen © getty 25/47 Sein Verhältnis zu Dortmund war nicht immer das beste: "Ich habe 5000 BVB-Aktien. Meine Frau hat sie gekauft. Ich wollte einfach mal schauen: Wie funktioniert so eine Aktie eines Fußball-Vereins? Bis jetzt habe ich viel Geld damit verloren" © getty 26/47 Seine Aufgaben im November 2004 kommentierte er zynisch: "Früher habe ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit mit den Spielern verbracht. Heute verwende ich 80 Prozent darauf, das Geld einzutreiben, um sie finanzieren zu können" © getty 27/47 Klare Worte für die Blauen: "Wenn uns der TSV 1860, aus welchen Gründen auch immer, bitten sollte, aus dem jetzigen Vertrag auszusteigen, dann werde ich die Kapelle, die die Sechziger aus dem Stadion begleitet, persönlich mit dem Defiliermarsch anführen" © getty 28/47 2010 vor einem Auftritt als Gastredner bei der CSU-Vorstandsklausur stellte Hoeneß klar: "Ich bin kein Besserwisser, sondern ein Bessermacher" © getty 29/47 Ein besonderes Verhältnis pflegte Hoeneß zu Franck Ribery. Über dessen Feier mit Luca Toni in einer Pizzeria sagte er: "Die müssen sich doch mal den Frust von der Seele saufen. Wir haben doch früher auch auf dem Oktoberfest die Maßen reingelassen" © getty 30/47 Hoeneß zu den Versuchen von Real Madrid, Ribery zu verpflichten: "Pedro Jimenez, Florentino Perez' Berater, hat ein paar Mal angerufen. Ich habe ihn gefragt, ob er Monopoly kennt. Das ist ein deutsches Spiel, das Kinder und Erwachsene gerne spielen ..." © getty 31/47 "... und bei dem der FC Bayern vor zwei Jahren die Schlossallee gekauft und darauf vier Hotels gebaut hat. Die gibt man nur wieder her, wenn man in Not oder pleite ist. Es sei denn, einer kommt drauf, der sich da hinwürfelt. Und dann wird es teuer" © getty 32/47 Die Thematik beendete Hoeneß öffentlich mit einem Seitenhieb: "Nächstes Jahr kommt eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid als Franck Ribery" © getty 33/47 Doch die eigenen Spieler erhielten nicht nur Rückendeckung. Über Schweinsteiger sagte er 2006: "Dem wurde zu viel Puderzucker in den Hintern geblasen. Immer soll die Sonne scheinen. Aber in Zukunft regnet es auch mal, wenn die Leistung nicht stimmt" © getty 34/47 Hoeneß zur Herbstmeisterschaft 2011: "Wenn du immer Zweiter, Dritter, Vierter mit 10 Punkten Abstand bist, macht dich das krank. Da hast du keine schönen Wochenenden. Mit so einem schönen Weihnachtsergebnis gewinnt man für zwei Monate Lebensqualität" © getty 35/47 Das Meisterrennen 2007, als Bremen den Bayern nahe kam, kommentierte er mit einer unvergessenen Aussage: "Die sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Am Ende wird der FC Bayern wie immer oben stehen" © getty 36/47 Folgende Aussage dürfte Thomas Müller aus der Seele sprechen. Über WM-Qualifikationsspiele gegen "Exoten" sagte Hoeneß: "Wenn man gegen Liechtenstein spielt, kann man auch gegen den FC Tegernsee spielen!" © getty 37/47 Über das Engagement der FCB-Spieler gegen Gewalt: "Die Spieler waren total begeistert von der Aktion. Das ist eines der wenigen Dinge, wo sie einmal nicht ihre Berater fragen müssen" © getty 38/47 Im November 2004 bekam Schalke eine seiner vielen Watschen ab: "Wir haben etwa so viel Festgeld wie der FC Schalke Schulden. Deswegen werden sie uns vielleicht irgendwann sportlich nahekommen, aber in den Finanzen brauchen sie noch 20 Jahre" © getty 39/47 Den FCB sah er oft benachteiligt: "Als Schalke den UEFA-Cup gewann, wollten sie dort den Notstand ausrufen. Wenn Werder im Halbfinale ist, flippen alle aus und tragen grün-weiße Unterwäsche - aber wenn Bayern da spielt, ist es plötzlich der Verlierer-Cup" © getty 40/47 Unnachahmlich sagte er mal über Reiner Calmund: "Der sagt zu allem irgendwas. Stoßen in Tschechien zwei Spieler mit dem Kopf zusammen, weiß er, dass das in Leverkusen 1934 auch schon passiert ist" © getty 41/47 Unvergesslich auch seine Brandrede zu den eigenen Fans auf der Jahreshauptversammlung 2007: "Das ist eine populistische Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir kritisiert werden, die wir uns hier jahrelang den Arsch aufreißen ..." © getty 42/47 "... Was glaubt ihr, wer euch finanziert? Die Leute aus den Logen, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch für verantwortlich und nicht wir!" © getty 43/47 Gehalt ist relativ, machte Hoeneß 2012 in der ARD-Talkshow "Günther Jauch" klar: "Unsere Spieler kicken schon jetzt eine Halbzeit fürs Finanzamt, da kommen wir nicht weiter, wenn man 60 oder 70 Prozent nimmt" © getty 44/47 Hoeneß 2012 zu "Die Welt" über Schwarzgeld in der Liga: "Es ist unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles raus. Und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu wandern, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen" © getty 45/47 Eine Aussage, die ihm später als unmoralisch ausgelegt wurde: "Ich weiß, dass das doof ist. Aber ich zahle volle Steuern", wurde Hoeneß 2005 in einem Interview der "Bild-Zeitung" zitiert © getty 46/47 Im Interview mit der "Zeit" (Mai 2013): "Ich fühlte mich in diesen Tagen auf die andere Seite der Gesellschaft katapultiert, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich mache mir riesige Vorwürfe. Ich habe Riesenmist gebaut, aber ich bin kein schlechter Mensch" © getty 47/47 Längst aber ist Uli Hoeneß zum FC Bayern zurückgekehrt und wieder in Amt und Würden. Schließlich sagte er ja selbst einmal: "Ich werde dem Verein solange dienen, bis ich nicht mehr atmen kann"

Kovac: "Seit der Ausbootung macht er es richtig gut"

"Der Spielverlauf hat dieses Herzschlagfinale provoziert", sagte er. "Da gibt es immer mal wieder hitzige Diskussionen." Insgesamt sei aber alles "ordentlich" abgelaufen. Müller führte aus: "Wir dürfen nicht in Schönheit sterben, sondern müssen auch manchmal ein bisschen kratzen und beißen. Das machen andere Mannschaften gegen uns auch." Aktionen, die ein Gesamtbild ergeben, das Müller, der passenderweise den verletzten Manuel Neuer als Kapitän vertrat, seine Rolle als Führungsspieler annimmt. Das war nicht zu jedem Zeitpunkt in dieser Saison so.

Trainer Niko Kovac, der mittlerweile wieder in Gänze auf die Dienste des Offensivmannes setzt, knüpfte im Anschluss an den Sieg in Bremen eine Verbindung zwischen der Müller'schen Leistungssteigerung und dem Quasi-Rauswurf aus der Nationalmannschaft Anfang März. "Seit der Ausbootung in der Nationalmannschaft macht er es richtig gut. Davor war es okay." Tatsächlich sprechen die Zahlen für sich: Wettbewerbsübergreifend steuerte Müller nach dem DFB-Aus drei Tore sowie sechs Vorlagen bei. Der Rückschlag also als Ansporn, um zu zeigen, dass man nicht zum viel zitierten alten Eisen gehört? Gut möglich.

Thomas Müller: Leistungsdaten in Pflichtspielen 2018/19

Wettbewerb Spiele Tore Asissts Spielminuten Bundesliga 28 6 10 2074 DFB-Pokal 5 3 2 355 Champions League 6 0 1 353 DFL-Supercup 1 0 1 64

Hoeneß: "Thomas ist gerannt wie ein Hase"

Auch von höchster Stelle gab es in Bremen indes ein Sonderlob für die Leistung von Müller. Präsident Uli Hoeneß attestierte ihm: "Thomas hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er ist gerannt wie ein Hase und hat viel mit nach hinten gearbeitet." Torhüter Sven Ulreich hingegen äußerte sich positiv über die bisweilen unkonventionelle Spielweise seines Kollegen: "Thomas ist für uns als Mannschaft sehr wichtig. Er geht viele Wege, die auf den ersten Blick als unnötig erscheinen, die auch ihm als unnötig erscheinen. Diese Wege beeinflussen das weitere Spiel aber."

Es sind diese Worte, die man früher zuhauf über Thomas Müller zu hören bekam. Lobeshymnen über einen Spieler, der kaum auszurechnen ist. Lobeshymnen, die im vergangenen Jahr mehr und mehr verstummten. Als die WM in Russland vergeigt wurde, als er infolgedessen von Bundestrainer Joachim Löw offenbar für nicht mehr gut genug befunden wurde und auch bei den Bayern ins zweite Glied gerutscht war.

Wie sehr Müller immer noch imstande ist, ein Spiel entscheidend zu beeinflussen, hat er am Mittwochabend in Bremen bewiesen. Wütend, schubsend, tanzend, jubelnd.