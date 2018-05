FC Bayern München - Mats Hummels im Interview: "Mit Sicherheit ein Titel zu wenig"

NBA Mo 21.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! J1 League Live Hiroshima -

Cerezo Osaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División FC Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Superliga Midtjylland -

Horsens 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Mats Hummels hat das Pokalfinale mit dem FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt verloren. Nach dem Spiel zog der Innenverteidiger in der Mixed Zone ein durchwachsenes Fazit zur Saison des Rekordmeisters.

Darüber hinaus kritisierte er den Videobeweis nach dessen erster Spielzeit in Deutschland, dementierte fehlenden Respekt der Bayern, die während der Siegerehrung in die Kabine gingen und erklärte, warum der Titelgewinn nichts an den Erwartungen an Niko Kovac geändert hat.

Frage: Herr Hummels, warum hat es nicht zum Pokalsieg gereicht?

Mats Hummels: Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Wir waren nicht am Maximum, aber trotzdem die Mannschaft, die das Spiel gemacht hat. Nicht das ganze Spiel, das keineswegs, aber schon über große Teile. Wir hatten genug Chancen, um mehr Tore zu schießen. Es hat an vielen Ecken und Enden etwas gefehlt.

Frage: Haben Sie die Elfmeterszene schon gesehen?

Hummels: Nein, nicht gesehen. Ich habe nur etwas dazu gehört und ein bisschen darüber gelesen. Es klang dann sehr eindeutig nach einem Elfmeter, den man anscheinend hätte geben müssen. Ich habe es aber selbst nicht gesehen und auch im Spiel nicht beurteilen können. Meine Mitspieler meinten aber, es habe beim Foul einen sehr lauten Knall gegeben. Naja, es bringt uns nichts... Früher habe ich die Pokalfinals mit ein, zwei nicht so guten Entscheidungen gegen Bayern verloren, jetzt mit Bayern.

Mats Hummels: "Videobeweis hat dieses Jahr noch nichts gebracht"

Frage: Passt es zum Videobeweis, dass am Ende der Saison im Finale so etwas passiert?

Hummels: Irgendwie schon. Irgendwie hat der Videobeweis dieses Jahr noch nicht viel gebracht.

Frage: Können Sie die Szene vor dem 1:2 aus Ihrer Sicht beschreiben?

Hummels: Die habe ich gerade nochmal gesehen, das hat mich auch interessiert. Wir hätten das Spiel meiner Meinung nach schon vorher anders auflösen können. So schlagen sie ihn direkt rein und dann ist Rebic natürlich ein Pfeil. Er nimmt mir in der Szene bestimmt zwei, drei Meter ab. Niki, der auch ein Pfeil ist, kommt auch nicht ganz mit. Rebic ist eben enorm schnell - und es war sicherlich ein von Frankfurt so gewolltes Tor. Die Bälle nach Balleroberungen auf Rebic haben sie über das ganze Spiel immer wieder gespielt. Rebic ist jedem irgendwann mal weggelaufen, die Schnelligkeit ist nunmal seine ganz große Stärke. Ich habe auch überlegt, ob ich mit Vollgas in den Zweikampf reinspringen und versuchen soll, irgendwie den Ball zu spielen. Aber ich glaube, wenn ich den Ball nicht treffe, gibt es die Rote Karte. Es war schwierig, das in der kurzen Zeit zu entscheiden.

Frage: Ist es unter dem Strich ein Titel zu wenig für den FC Bayern?

Hummels: Auf jeden Fall, vor allem mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Das Champions-League-Halbfinale tut uns mit Sicherheit immer noch sehr weh, weil wir da das Gefühl hatten, dass wir ins Finale eingezogen wären, wenn wir am Maximum gewesen wären. Heute haben wir den Titel, den wir mit unserer Qualität eigentlich hätten holen müssen, auch nicht geholt. Wir haben es wieder nicht so ganz auf den Platz gebracht. Da ist es dann mit Sicherheit ein Titel zu wenig.

DFB-Pokal-Finale, FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Die Eintracht aus Frankfurt hat die Sensation gepackt! Niko Kovac schenkt den Hessen zum Abschluss den DFB-Pokal und darf sich vor allen Dingen bei Ante Rebic für ein perfektes Ende bedanken. Hier sind die Noten und Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 TOR - Sven Ulreich: Beim 0:1 schuldlos, beim 1:2 kann er vielleicht schneller rauskommen. Ansonsten mit gleich mehreren Unsicherheiten, spielte in der 68. Minute einen Ball fast flach zum Gegner. Note: 4,5. © getty 3/29 ABWEHR - Joshua Kimmich: Tauchte als guter Kopfballspieler gleich mehrfach gefährlich im Strafraum auf, starke Vorlage zum 1:1. Aber mit ungewohnten technischen Fehlern. Note: 3. © getty 4/29 Niklas Süle: Starker Pass auf Kimmich vor dem Ausgleich, dazu in Halbzeit zwei mit einem Weitschuss. Aber auch er hatte Probleme mit dem pfeilschnellen Rebic. Note: 4. © getty 5/29 Mats Hummels: Hatte ungewöhnliche Abstimmungsprobleme mit Süle, stand mehrfach nicht gut. Beim Lattentreffer im Pech. Ließ sich beim entscheidenden 1:2 einige Meter von Rebic abnehmen und konnte diesen dann nicht mehr stoppen. Note: 4,5. © getty 6/29 David Alaba: Offensiv kam er gleich mehrfach an die Grundlinie, schlug die meisten Flanken der Bayern. Problem: Sie kamen nicht an. Und über seine Abwehrseite kamen die Frankfurter. Note: 3,5. © getty 7/29 MITTELFELD - Javi Martinez: Unauffälliger Auftritt in der Zentrale, kam nicht in die entscheidenden Zweikämpfe gegen die Frankfurter Konter. Muss in der Schlussminute nach Boatengs Foul aber den Elfmeter bekommen. Note: 3,5. © getty 8/29 Thiago: Konnte sich als Spielgestalter nur selten auszeichnen, in seinen Aktionen manchmal zu umständlich. Ohne wirklichen Druck nach vorn, nur einmal leitete er gut einen Konter ein. Protestierte bei seiner Auswechslung lautstark. Note: 4. © getty 9/29 James Rodriguez: Übler Patzer vor dem 0:1, als er von Rebic überrumpelt wurde. Ansonsten der Mann für die Standards, viele gute und gefährliche Hereingaben. Note: 3. © getty 10/29 Thomas Müller: In der 17. Minute mit der Schulter knapp am Tor vorbei, schlug eine gute Flanke auf Kimmich, schoss Hradecky einmal in die Arme. Trotzdem nur selten ins Spiel eingebunden, war wohl noch angeschlagen und ging dann runter. Note: 4. © getty 11/29 Franck Ribery: Beim Bayern-Konter in Halbzeit eins mit super Pass auf Lewandowski, hier und da mit Zug zur Grundlinie und guten Kombinationen mit Alaba. In Halbzeit zwei ging ihm die Puste aus. Note: 3,5. © getty 12/29 STURM - Robert Lewandowski: Der Mann für die direkten Freistöße, einer landete früh an der Latte. Lupfte nach Konter knapp am Kasten vorbei, erzielte dann das 1:1. Hatte aber auch Leerlaufphasen. Note: 2,5. © getty 13/29 EINWECHSLUNGEN - Corentin Tolisso: Kam in der 64. Minute für Müller, wirkte spritzig und schaltete sich nach vorn ein. Aber ohne die ganz großen Aktionen. Note: 3. © getty 14/29 Kingsley Coman: Feierte in der 70. Minute sein Comeback, konnte seine Schnelligkeit aber nur einmal wirklich andeuten. Note: 3,5. © getty 15/29 Sandro Wagner: Kam in der 87. Minute ins Spiel, hatte nach Boatengs Foul an Martinez noch den Ausgleich auf dem Fuß. Konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Eintracht Frankfurt - TOR - Lukas Hradecky: Der Abend begann wild. Hradecky lenkte Lewandowskis Freistoß irgendwie an die Latte. Dann aber immer wieder mit Unsicherheiten und ungenauem Aufbauspiel. Beim Gegentor chancenlos. Note 3. © getty 17/29 ABWEHR - Carlos Salcedo: Früh mit Problemen, womöglich auf die Nervosität zurück zu führen. Überflüssige gelbe Karte und Probleme im Kopfballspiel. Dann gefangen. Note 3. © getty 18/29 Makoto Hasebe: Viele Höhen und Tiefen bei Hasebe. Tolles Spielverständnis des Japaners, der sich öffnende Lücken immer wieder schloss. Probleme allerdings im Zweikampfverhalten und schlechtes Timing vor dem 1:1. Note 3,5. © getty 19/29 David Abraham: Unauffälliges Spiel. Bei hohen Bällen mit dem ein oder anderen Problem in Sachen Timing. Ansonsten solide. Note: 3. © getty 20/29 Danny Da Costa: Große Probleme mit Ribery. Stellungsspiel alles andere als überragend. Plötzlich der Geistesblitz vor dem 2:1. Gewollt oder ungewollt. Note 3,5. © getty 21/29 Jetro Willems: Zeigte eine enorm energische und energiegeladene Leistung. Überdrehte aber ein paarmal und stand vor dem 1:1 komplett im Niemandsland. Note 4. © getty 22/29 MITTELFELD - Marius Wolf: Non-Faktor im Spiel der Frankfurter. Hatte kaum nennenswerte Offensiv-Aktionen und Probleme in der Rückwärtsbewegung bei der Unterstützung von Da Costa. Die Auswechslung erfolgte schon nach einer Stunde. Note 4,5. © getty 23/29 Omar Mascarell: Hervorragendes Spiel von Mascarell. Sehr Robust und mit gutem Stellungsspiel. Das Zentrum der Frankfurter stand stets kompakt, auch weil Mascarell sich öffnende Lücken sofort erkannte und schloss. Note 2. © getty 24/29 Jonathan De Guzman: Rückte etwas überraschend in die Anfangsformation. Absolvierte ein solides Spiel mit gutem Stellungsspiel aber der ein oder anderen Unsicherheit und überdrehte im Zweikampfverhalten. Note 3. © getty 25/29 Ante Rebic: DER MATCHWINNER! Rebic mit tollem Ballgewinn und Abschluss vor dem 1:0. Das 2:1 resultierte aus einer bemerkenswerten Energieleistung. In der Rückwärtsbewegung allerdings wild und mit schlechter Übergabe vor dem Ausgleich. Note 1,5. © getty 26/29 STURM - Kevin Prince Boateng: Ganz starkes Spiel von Boateng, der vorne im Zentrum viele richtige Entscheidungen traf. Setzte den Körper gut ein und seine Kollegen immer wieder sehr gut in Szene. Note 2.0. © getty 27/29 EINWECHSLUNGEN - Mijat Gacinovic: Kam nach 60 Minuten für den enttäuschenden Wolf, rückte aber gleich ins Zentrum. Hier mit wenigen Spielanteilen aber extrem cool im Finalakkord. Note 3. © getty 28/29 Marco Russ: Einwechslung in der 74. für de Guzman. Sollte Stabilität und Kopfballstärke ins Spiel bringen. In einer hektischen Schlussphase ließen die Frankfurter allerdings dennoch einiges zu. Keine Bewertung. © getty 29/29 Sebastian Haller: Kurz vor Schluss für Rebic in die Partie gekommen. Kam, sah und jubelte. Keine Bewertung.

FC Bayern: "Diese leichtsinnigen Ballverluste ziehen sich durch"

Frage: In den großen Spielen schießt sich der FC Bayern zum wiederholten Male ein Stück weit selbst ins Knie aufgrund von individuellen Fehlern.

Hummels: Die haben wir in anderen Spielen auch gemacht, aber da sind sie nicht immer bestraft worden. Aber diese leichtsinnigen Ballverluste sind ein Thema, das sich durch die ganze Saison zieht. Sehr viele haben es sehr oft angesprochen, aber wir haben es nicht ganz abstellen können.

Frage: Wie lange wirkt so ein Spiel nach?

Hummels: Ich sage ganz ehrlich: Ich werde den Kopf jetzt erstmal fünf Tage komplett frei machen. Wenn man ein Spieler ist, der sich über viele Dinge in einer Mannschaft Gedanken macht, dann merkt man irgendwann eine gewisse Geschafftheit. Am Freitag muss ich da wieder bei 100 Prozent sein, aber jetzt brauche ich erstmal diese fünf Tage.

Frage: Am Sonntag müssen Sie noch auf den Balkon.

Hummels: Na gut, das muss wohl sein.

Hummels über Kabinengang bei Eintracht-Siegerehrung

Frage: Sie und Ihre Mannschaftskollegen sind nach der Medaillenübergabe gleich in der Kabine verschwunden. Hätte man nicht für die Siegerehrung auf dem Platz bleiben müssen?

Hummels: Ich bin bestimmt schon ein, zweimal in meiner Karriere direkt reingegangen, das hatte nie etwas mit Respektlosigkeit zu tun. Es war eher so, dass wir da fast schon hereingeleitet worden sind. Es hat auch niemand gesagt: "Ihr müsst bleiben" oder so. Das wird dann glaube ich gar nicht hinterfragt. Da hat der eine den Anfang gemacht und die anderen sind wie eine Entenfamilie hinterhergedackelt. Wie gesagt: das hatte Nullkommanull mit fehlendem Respekt zu tun. Es gab ja auch keine Szenen nach dem Spiel, sondern die beiden Vereine sind da sehr respektvoll miteinander umgegangen. Und eines muss man auch sagen: Ich glaube, die Frankfurter freuen sich nicht weniger, nur weil wir ihnen dabei nicht zugeschaut haben.

Frage: Niko Kovac kommt nun mit einem Title zu Bayern. Hat das eine Relevanz?

Hummels: Nein, wir hätten ihn auch vollkommen als sehr guten Trainer und Fachmann respektiert, wenn wir das Ding gewonnen hätten. Für mich persönlich macht das also keinen Unterschied. Die Meinung war vorher schon immer gut.

Die letzten zehn Gewinner des DFB-Pokals