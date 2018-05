Fredi Bobic im Interview über den Pokalsieg: "Titel bedeutet für die Eintracht so viel mehr"

NBA Mo 21.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! CSL Live Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División FC Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Superliga Midtjylland -

Horsens 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Fredi Bobic hat beim Pokalsieg von Eintracht Frankfurt im Finale gegen den FC Bayern München erstmals als Funktionär einen Titel gewonnen. In der Mixed Zone ordnete der Sportvorstand den Erfolg historisch ein.

Darüber hinaus sprach Bobic über die umstrittene Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit, die Bedeutung des Titels für Eintracht Frankfurt und die richtigen Entscheidungen von Trainer Niko Kovac.

Frage: Herr Bobic, herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg. Wie ordnen Sie den Erfolg ein?

Fredi Bobic: Wir haben heute das gezeigt, was wir vorher aus voller Überzeugung angekündigt hatten. Wir haben hier einen Kampf abgeliefert. Wir haben Mentalität gezeigt. Die Jungs haben um jeden Millimeter auf dem Platz gekämpft. Sie haben sich auch das Glück erkämpft, was man in solchen Spielen auch braucht. Wir hatten auch das Momentum. Das war heute eine unglaubliche Willensleistung der ganzen Mannschaft. Wenn ich an den abgeblockten Schuss von Hasebe denke, wenn ich an Abraham denke, der über den ganzen Platz bis zur Eckfahne läuft. Wir wollten es mehr als die Bayern. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Nach dem 1:1 gab es eine kurze Phase, in der es kritisch wurde. Und zum Schuss hatten wir Glück, dass der Schiedsrichter auf die richtige Einstellung des Videos geschaut hat. (lacht)

Frage: Wie haben Sie die Szene gesehen?

Bobic: Ich stand oben mit dem Bundestrainer und war ganz aufgeregt. Wir wollten die Szene unbedingt noch einmal sehen. Und naja, am Ende war ich einfach happy, dass der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter entschieden hat. Es war glücklich, da brauchen wir nicht drumherum reden.

Fredi Bobic: "Spontane Feiern sind viel schöner"

Frage: Welche Emotionen hatten Sie beim Lauf von Mijat Gacinovic in der letzten Minute?

Bobic: Ich habe gedacht: Schieß bloß nicht! Lauf mit dem Ball ins Tor und schieß bloß nicht aus 20 Metern! Es ging ja auch noch darum, Zeit von der Uhr zu nehmen. Das war ein Lauf, bei dem sich das ganze Stadion erhoben hat. Das war dieser epochale Moment, in dem du wusstest, hier wird gerade Geschichte geschrieben. Es ist nicht böse gemeint, aber wenn die Bayern gewonnen hätten, hätte jeder gesagt: Okay, gewonnen, Arbeit erledigt. Aber dadurch dass wir den Titel gewonnen haben, ist es historisch. Wir haben uns das verdient, weil wir im letzten Jahr gegen Dortmund nicht das Quäntchen Glück hatten. Wir waren einfach dran. So ein Titel bedeutet für einen Verein wie Eintracht Frankfurt so viel mehr. Heute Nacht und morgen werden spannende Tage. Wir haben keinen Plan und davon ziemlich viel. Ich habe keine Ahnung, wie das alles ablaufen soll, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Spontane Feiern sind viel schöner.

Frage: Was bedeutet der Pokalsieg für Ihre Planungen? Sie haben dadurch ja auch die Europa League erreicht.

Bobic: Ach, hör auf mit der Scheiße. (lacht) Ganz ehrlich, vorhin hat mich jemand gefragt, ob Marius Wolf jetzt weggeht. Was wollt Ihr in diesem Moment von mir hören? Ich kann jetzt gerade gar keinen nüchternen Gedanken fassen. Morgen erst recht nicht. Das kommt erst am Dienstag, wenn ich nach New York fliege und dort einen Vortrag über die Eintracht halte. Dann kann ich mir über sowas vielleicht einen Kopf machen. Mittwoch bin ich wieder zurück und dann geht es weiter.

DFB-Pokal-Finale, FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Die Eintracht aus Frankfurt hat die Sensation gepackt! Niko Kovac schenkt den Hessen zum Abschluss den DFB-Pokal und darf sich vor allen Dingen bei Ante Rebic für ein perfektes Ende bedanken. Hier sind die Noten und Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 TOR - Sven Ulreich: Beim 0:1 schuldlos, beim 1:2 kann er vielleicht schneller rauskommen. Ansonsten mit gleich mehreren Unsicherheiten, spielte in der 68. Minute einen Ball fast flach zum Gegner. Note: 4,5. © getty 3/29 ABWEHR - Joshua Kimmich: Tauchte als guter Kopfballspieler gleich mehrfach gefährlich im Strafraum auf, starke Vorlage zum 1:1. Aber mit ungewohnten technischen Fehlern. Note: 3. © getty 4/29 Niklas Süle: Starker Pass auf Kimmich vor dem Ausgleich, dazu in Halbzeit zwei mit einem Weitschuss. Aber auch er hatte Probleme mit dem pfeilschnellen Rebic. Note: 4. © getty 5/29 Mats Hummels: Hatte ungewöhnliche Abstimmungsprobleme mit Süle, stand mehrfach nicht gut. Beim Lattentreffer im Pech. Ließ sich beim entscheidenden 1:2 einige Meter von Rebic abnehmen und konnte diesen dann nicht mehr stoppen. Note: 4,5. © getty 6/29 David Alaba: Offensiv kam er gleich mehrfach an die Grundlinie, schlug die meisten Flanken der Bayern. Problem: Sie kamen nicht an. Und über seine Abwehrseite kamen die Frankfurter. Note: 3,5. © getty 7/29 MITTELFELD - Javi Martinez: Unauffälliger Auftritt in der Zentrale, kam nicht in die entscheidenden Zweikämpfe gegen die Frankfurter Konter. Muss in der Schlussminute nach Boatengs Foul aber den Elfmeter bekommen. Note: 3,5. © getty 8/29 Thiago: Konnte sich als Spielgestalter nur selten auszeichnen, in seinen Aktionen manchmal zu umständlich. Ohne wirklichen Druck nach vorn, nur einmal leitete er gut einen Konter ein. Protestierte bei seiner Auswechslung lautstark. Note: 4. © getty 9/29 James Rodriguez: Übler Patzer vor dem 0:1, als er von Rebic überrumpelt wurde. Ansonsten der Mann für die Standards, viele gute und gefährliche Hereingaben. Note: 3. © getty 10/29 Thomas Müller: In der 17. Minute mit der Schulter knapp am Tor vorbei, schlug eine gute Flanke auf Kimmich, schoss Hradecky einmal in die Arme. Trotzdem nur selten ins Spiel eingebunden, war wohl noch angeschlagen und ging dann runter. Note: 4. © getty 11/29 Franck Ribery: Beim Bayern-Konter in Halbzeit eins mit super Pass auf Lewandowski, hier und da mit Zug zur Grundlinie und guten Kombinationen mit Alaba. In Halbzeit zwei ging ihm die Puste aus. Note: 3,5. © getty 12/29 STURM - Robert Lewandowski: Der Mann für die direkten Freistöße, einer landete früh an der Latte. Lupfte nach Konter knapp am Kasten vorbei, erzielte dann das 1:1. Hatte aber auch Leerlaufphasen. Note: 2,5. © getty 13/29 EINWECHSLUNGEN - Corentin Tolisso: Kam in der 64. Minute für Müller, wirkte spritzig und schaltete sich nach vorn ein. Aber ohne die ganz großen Aktionen. Note: 3. © getty 14/29 Kingsley Coman: Feierte in der 70. Minute sein Comeback, konnte seine Schnelligkeit aber nur einmal wirklich andeuten. Note: 3,5. © getty 15/29 Sandro Wagner: Kam in der 87. Minute ins Spiel, hatte nach Boatengs Foul an Martinez noch den Ausgleich auf dem Fuß. Konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Eintracht Frankfurt - TOR - Lukas Hradecky: Der Abend begann wild. Hradecky lenkte Lewandowskis Freistoß irgendwie an die Latte. Dann aber immer wieder mit Unsicherheiten und ungenauem Aufbauspiel. Beim Gegentor chancenlos. Note 3. © getty 17/29 ABWEHR - Carlos Salcedo: Früh mit Problemen, womöglich auf die Nervosität zurück zu führen. Überflüssige gelbe Karte und Probleme im Kopfballspiel. Dann gefangen. Note 3. © getty 18/29 Makoto Hasebe: Viele Höhen und Tiefen bei Hasebe. Tolles Spielverständnis des Japaners, der sich öffnende Lücken immer wieder schloss. Probleme allerdings im Zweikampfverhalten und schlechtes Timing vor dem 1:1. Note 3,5. © getty 19/29 David Abraham: Unauffälliges Spiel. Bei hohen Bällen mit dem ein oder anderen Problem in Sachen Timing. Ansonsten solide. Note: 3. © getty 20/29 Danny Da Costa: Große Probleme mit Ribery. Stellungsspiel alles andere als überragend. Plötzlich der Geistesblitz vor dem 2:1. Gewollt oder ungewollt. Note 3,5. © getty 21/29 Jetro Willems: Zeigte eine enorm energische und energiegeladene Leistung. Überdrehte aber ein paarmal und stand vor dem 1:1 komplett im Niemandsland. Note 4. © getty 22/29 MITTELFELD - Marius Wolf: Non-Faktor im Spiel der Frankfurter. Hatte kaum nennenswerte Offensiv-Aktionen und Probleme in der Rückwärtsbewegung bei der Unterstützung von Da Costa. Die Auswechslung erfolgte schon nach einer Stunde. Note 4,5. © getty 23/29 Omar Mascarell: Hervorragendes Spiel von Mascarell. Sehr Robust und mit gutem Stellungsspiel. Das Zentrum der Frankfurter stand stets kompakt, auch weil Mascarell sich öffnende Lücken sofort erkannte und schloss. Note 2. © getty 24/29 Jonathan De Guzman: Rückte etwas überraschend in die Anfangsformation. Absolvierte ein solides Spiel mit gutem Stellungsspiel aber der ein oder anderen Unsicherheit und überdrehte im Zweikampfverhalten. Note 3. © getty 25/29 Ante Rebic: DER MATCHWINNER! Rebic mit tollem Ballgewinn und Abschluss vor dem 1:0. Das 2:1 resultierte aus einer bemerkenswerten Energieleistung. In der Rückwärtsbewegung allerdings wild und mit schlechter Übergabe vor dem Ausgleich. Note 1,5. © getty 26/29 STURM - Kevin Prince Boateng: Ganz starkes Spiel von Boateng, der vorne im Zentrum viele richtige Entscheidungen traf. Setzte den Körper gut ein und seine Kollegen immer wieder sehr gut in Szene. Note 2.0. © getty 27/29 EINWECHSLUNGEN - Mijat Gacinovic: Kam nach 60 Minuten für den enttäuschenden Wolf, rückte aber gleich ins Zentrum. Hier mit wenigen Spielanteilen aber extrem cool im Finalakkord. Note 3. © getty 28/29 Marco Russ: Einwechslung in der 74. für de Guzman. Sollte Stabilität und Kopfballstärke ins Spiel bringen. In einer hektischen Schlussphase ließen die Frankfurter allerdings dennoch einiges zu. Keine Bewertung. © getty 29/29 Sebastian Haller: Kurz vor Schluss für Rebic in die Partie gekommen. Kam, sah und jubelte. Keine Bewertung.

Eintracht Frankfurt: Pokalsieg hat Niko Kovac "unheimlich viel bedeutet"

Frage: Niko Kovac wird den Erfolg wahrscheinlich wieder sehr cool hinnehmen.

Bobic: Nein, der wird nicht cool sein und das muss er auch nicht. Er hat alle Emotionen gezeigt. Es hat ihm unheimlich viel bedeutet. Aber nicht nur dem Trainer, sondern auch der Mannschaft. Viele haben ja nie die Möglichkeit, in ihrer Karriere einen Titel zu gewinnen. Solche Abende wie heute werden die Spieler für die Ewigkeit miteinander verbinden. Meinen ersten großen Titel verbinde ich bis heute mit meinen Jungs. Das sind Freundschaften, die für immer halten werden. Das war gestern Abend ein schönes Bild, wenn man die 88er gesehen hat. So etwas verbindet. In 20 Jahren kommt die Klasse aus 2018 zusammen. Das ist jetzt eine historische Mannschaft

Frage: Sie haben als Spieler einige Titel gewonnen. Wie fühlt es sich für Sie jetzt aus einer anderen Perspektive an?

Bobic: Das musste jetzt auch einfach mal klappen. Jetzt war ich dreimal in sechs Jahren im Finale. Es wurde Zeit. Es bestätigt einfach diese verdammte Arbeit, die bei einem Klub wie Eintracht Frankfurt unheimlich spannend ist. Da musst du rödeln und machen. Das bestärkt mich dranzubleiben und weiterzumachen. Ich sage nicht: Es ist cool, jetzt werde ich mir ein schönes Haus am Main kaufen und ein bisschen am Strand liegen. Nein, es geht weiter, der Anspruch wird noch höher. Die neue Saison beginnt bestimmt bald.

Frage: Wie ist die Stimmung in der Kabine?

Bobic: Als ich gekommen bin, war es noch relativ ruhig. Es dauert ein bisschen, das alles zu verarbeiten. Das ist brutal. Mittlerweile ist die Stimmung dort sehr ausgelassen und sehr schön. Sie dürfen jetzt machen, was sie wollen. Das ist mir sowas von egal. Heute wird mit Sicherheit kein Blut genommen.

Bobic vergleicht Kovac mit Jürgen Klopp

Frage: Die K.o.-Spiel-Bilanz von Niko Kovac bei der Eintracht ist beeindruckend. Relegation gewonnen, ein Pokalfinale verloren, jetzt Pokalsieger - er ging nur in einem einzigen K.o.-Spiel als Verlierer vom Platz. Was macht er in diesen Momenten besonders gut?

Bobic: Er hat gute Entscheidungen getroffen. Auch heute war die Aufstellung sehr gut. Wir haben uns lange darüber unterhalten, wie er es angehen möchte. Natürlich waren einige verwundert, dass Kevin-Prince in der ersten Elf im Sturm gespielt hat, dazu zwei schnelle Spieler über außen und drei Sechser. Aber es war die absolut richtige Taktik. Wenn du gegen die Bayern bestehen willst, musst du das Zentrum zumachen und ihnen auf außen Freiräume geben. Dort musst du dann aber sehr konsequent doppeln. Da müssen die Mittelfeldspieler immer wieder rüberschieben. Kloppo hat das in seiner besten Zeit mit Dortmund überragend gemacht. Das ist nicht einfach, aber die Jungs haben das super umgesetzt.

Frage: Was sagen Sie zur Leistung von Ante Rebic?

Bobic: Was soll man dazu sagen? Das zweite Tor war unfassbar. Das war eine wahnsinnige Energieleistung. Gefühlt hat er Mats Hummels in dieser Situation zehn Meter abgenommen. Wie er da durchgegangen ist, war unglaublich.

Frage: Hat er sich die Nacht mit dem Pokal verdient?

Bobic: Ich glaube, mit dem Prince wird das schwierig. Für ihn ist es eine ganz spezielle Geschichte. Die Jungs können in den nächsten Tagen tauschen, wie sie wollen. Das ist ein schönes Gefühl, glaubt mir.

Die letzten zehn Gewinner des DFB-Pokals