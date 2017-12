Die Winterbilanz des FC Bayern nach dem Sieg gegen den BVB: Die perfekte Ausgangslage

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Premier League Crystal Palace -

Arsenal Indian Super League Mumbai City -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand – Lazio Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting

Der FC Bayern hat mit dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund das Pokal-Viertelfinale erreicht und damit einen zufriedenstellenden Abschluss der Hinrunde gefeiert. Unter Jupp Heynckes hat der Rekordmeister innerhalb weniger Monate eine schwierige Ausgangslage in eine perfekte verwandelt.

Alexander Isak reiht sich ein. In eine Reihe mit Lukas Klünter und Chadrac Akolo. In die Reihe der Spieler, die nun innerhalb einer Woche in den letzten Sekunde einer Partie die große Chance haben, den FC Bayern um den Sieg zu bringen.

Nur noch wenige Sekunden sind im Pokal-Achtelfinale auf der Uhr. Der junge Schwede bekommt das Leder an der Strafraumkante, legt ihn sich von links auf rechts und zieht ab. Irgendwie wirft sich Jerome Boateng noch in den Schuss, der Ball kullert am rechten Außenpfosten vorbei.

Kurze Zeit später ist es vorbei. Der BVB ist geschlagen. Der FC Bayern steht zum elften Mal in Folge im Viertelfinale des DFB-Pokals und stellt damit einen neuen Rekord auf. Zuletzt nicht gelungen ist das dem Rekordpokalsieger in der Saison 2006/2007, als im Achtelfinale gegen Alemannia Aachen Schluss war.

Der FC Bayern geht auf der letzten Rille in die Winterpause

Und so dürfen sich die Spieler noch ein letztes Mal im Jahr 2017 vor der Südkurve feiern lassen. Standesgemäß, eingehakt und zum Schlachtruf "Super-Bayern" rhythmisch hüpfend. Wie so häufig in den letzten Wochen. Diesmal jedoch mit schwereren Beinen als sonst. Die letzten Monate haben Kraft gekostet.

Die erste Halbzeit des deutschen Clasico im Achtelfinale des DFB-Pokals war eine Machtdemonstration. Bayern dominierte gegen das defensive 5-4-1 des BVB nach Belieben und hatte zahlreiche Chancen.

Das Problem war einmal mehr die Effizienz. So sah das auch Trainer Jupp Heynckes: "Wenn man so viel unterwegs ist, muss man das in Tore ummünzen. Das haben wir nicht gemacht und sind deswegen in der Endphase gegen eine gute Mannschaft unter Druck geraten und haben dann sicher in der Schlussphase auch ein bisschen Glück gehabt. Das ist im Moment unser Manko, dass wir unsere Torchancen nicht nutzen."

Ähnlicher Spielverlauf wie gegen Frankfurt, Köln und Stuttgart

Tatsächlich wiederholte sich das Muster der letzten Wochen: Die Bayern hatten Chancen um Chancen, um höher zu führen, wirkten hinten raus jedoch platt und ermöglichten dem Gegner so sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Das war so gegen die Eintracht. Das war so gegen den 1. FC Köln. Das war so gegen den VfB Stuttgart.

"In der zweiten Halbzeit haben wir das Fußballspielen eingestellt und nicht mehr so gespielt, wie wir uns das vorstellen", kritisierte Torhüter Sven Ulreich später in der Mixed Zone der Arena: "Wir hatten auch zu einfache Ballverluste. Da haben wir Dortmund noch einmal zurückkommen lassen. Das war unnötig. Da müssen wir uns ankreiden lassen, dass wir das am Ende noch einmal so spannend gemacht haben."

Am Ende schleppten sich die Münchner irgendwie über die Ziellinie. Aber sie schafften es eben.

Umso größer war die Erleichterung, dass nun die Weihnachtspause ansteht. "Wir haben in den letzten Wochen viel investiert. Man hat heute gesehen, dass wir froh waren, dass es vorbei ist", gab Thomas Müller zu.

FC Bayern - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritik © getty 1/28 Sven Ulreich: Kein einziges Mal gefordert. Bei Yarmolenkos Schuss ohne Chance und im Glück, dass Alaba auf der Linie klärt. Bei Flanken sicher und gegen Schmelzers Schuss stark (70.). Beim Gegentor machtlos. Note: 3 © getty 2/28 Joshua Kimmich: Ungewöhnlich wenig eingebunden ins Münchner Spiel, das sehr linkslastig war. Stellungsfehler bei Kagawas Chance (57.). Vor Yarmolenkos Tor gegen Kagawa zu passiv. Note: 4 © getty 3/28 Jerome Boateng: Enorm starke Zweikampfführung (u.a. 7. und 30.), erneut mit gut getimten langen Bällen. Erzielte dazu das wichtige 1:0 mit einem technisch starken Kopfball. Rettete u.a. wegen seines guten Stellungsspiels. Note: 2 © getty 4/28 Niklas Süle: Defensiv wenig gefordert, umso häufiger im Spielaufbau am Ball und mit überragender Passquote. Köpfte den Ball vor Boatengs Führungstor an die Latte. Note: 2,5 © getty 5/28 David Alaba: Harmonierte auf der linken Seite gut mit Ribery und lief die Außenlinie auf und ab. Hatte die meisten Ballaktionen und klärte spektakulär auf der Linie (35.). Seine Flanken waren häufig ungenau. Stellungsfehler vor Yarmolenkos Tor. Note: 3 © getty 6/28 Javi Martinez: Antizipierte die Passwege der Dortmunder stark und saugte so vor der Viererkette viele Bälle ab (u.a. in der 44. gegen Guerreiro und 51. bei Toljans Hereingabe). Dazu mit einer bärenstarken Zweikampfquote. Note: 2 © getty 7/28 James Rodriguez: Sehr präsent und ballsicher im Mittelfeld. Starke Ballverlagerungen und Standards, u.a. auch mit dem Freistoß vor der Führung. Dazu die beste Passquote aller Spieler. Vergab kurz nach der Pause die Großchance zum 3:0. Note: 1,5 © getty 8/28 Arturo Vidal: Weniger auffällig als James. Setzte in der 3. Minute einen Kopfball an die Latte, danach lange abgemeldet. Holte sich in der 83. mit einem wichtigen taktischen Foul die Gelbe Karte. Note: 3 © getty 9/28 Thomas Müller: Wie Kimmich lange wenig in die Angriffe eingebunden. Jedoch sehr fleißig, starke Flanke auf Vidal und eiskalter Abschluss beim 2:0. Etwas Pech bei seinem Kopfball in der 49.Minute. In der zweiten Hälfte gefährlichster Münchner. Note: 2 © getty 10/28 Robert Lewandowski: Bei seiner Großchance in der 8. Minute überrascht, nicht im Abseits zu stehen und dann mit Pech. Überragende Ablage auf Müller vor dem 2:0. Ansonsten blass. Note: 3 © getty 11/28 Franck Ribery: Sehr aktiv und gefährlich, gutes Zusammenspiel mit Alaba. Gefährliche Abschlüsse (11.) und kluge Pässe (24. auf Müller). Unnötige Gelbe, als er nach Behandlung unerlaubt das Feld betrat. Gewann keinen seiner sieben Zweikämpfe. Note: 2,5 © getty 12/28 Kingsley Coman: Kam in der 61. Minute für Ribery. Undankbar in einer Phase, in der die Bayern nicht mehr so viel nach vorne machten. Entsprechend ohne Akzente. Note: 3,5 © getty 13/28 Corentin Tolisso: Ersetzte ab der 75. Minute James. Ließ sich vor Vidals taktischem Foul böse vernaschen. Ohne Bewertung © getty 14/28 Sebastian Rudy: Sollte ab der 87. Minute die Führung absichern. Ohne Bewertung © getty 15/28 Roman Bürki: Bekam in der Anfangsphase gleich alle Hände voll zu tun. Stark gegen Lewandowski und Ribery, bei den Gegentoren machtlos. Hielt in der 2. Halbzeit mit mehreren starken Paraden seine Mannschaft im Spiel. Note: 1,5 © getty 16/28 Jeremy Toljan: Sah gegen Ribery überhaupt kein Land und wurde ein ums andere Mal stehen gelassen. Später offensiv mit guten Aktionen. Note: 4,5 © getty 17/28 Marc Bartra: In der Anfangsphase mit einer Reihe von schauerlichen Stellungsfehlern und schwachem Zweikampfverhalten. Musste im Zuge der Systemumstellung in der 34. Minute raus. Note: 5,5 © getty 18/28 Sokratis: Auch er konnte der Bayern-Welle am Anfang nichts entgegensetzen, dann aber gewohnt robust und solide gegen Lewandowski. Note: 3 © getty 19/28 Ömer Toprak: Schwamm in der wilden Anfangsphase des BVB mit und gewann kaum einen Zweikampf, stabilsierte sich aber dann und leistete sich wenige Fehler. Note: 4 © getty 20/28 Marcel Schmelzer: Ließ vorm 0:2 Müller viel zu einfach ziehen und wählte dann den falschen Laufweg. In der 2. Halbzeit offensiv mit guten Aktionen. Note: 4 © getty 21/28 Julian Weigl: Das Spiel ohne Ball bleibt sein großes Problem. War im Mittelfeld im direkten Vergleich mit Martinez mindestens zwei Nummern kleiner. Note: 4,5 © getty 22/28 Shinji Kagawa: Antreiber in der stärkeren 2. Halbzeit. Mit vielen guten Bewegungen und Pässen, bereitete so auch den Anschlusstreffer vor. Note: 2,5 © getty 23/28 Raphael Guerreiro: Sucht weiterhin seine Form, wirkte auch in München irgendwie fehl am Platz. Bis zu seiner Auswechslung in der 56. Minute mit nur 23 Ballaktionen. Note: 4,5 © getty 24/28 Andriy Yarmolenko: Arbeitete anfangs nur unzureichend nach hinten, hätte aber fast aus dem Nichts den Ausgleich erzielt - Alaba rettete. Machte per Kopf den Anschlustreffer. Note: 3 © getty 25/28 Christian Pulisic: Seine Geschwindigkeit konnten die Bayern nicht immer verteidigen, wurde aber in diesem Spiel nicht wirklich effektiv. Note: 3 © getty 26/28 Mo Dahoud: Mit seiner Einwechslung stellte Stöger auf 4-2-3-1 um. Bestimmte dann an der Seite von Weigl das BVB-Spiel. Nicht immer klar in seinen Aktionen, aber ordentlicher Auftritt. Note: 3 © getty 27/28 Andre Schürrle: Kam für Guerreiro und rückte in die Sturmspitze. Bewegte sich viel, wurde aber nicht effektiv. Note: 3,5 © getty 28/28 Alexander Isak: Kam in der 88. Minute für Toljan und hatte noch die Chance zum Ausgleich. Mit seinem schwachen ersten Kontakt verpasste er aber eine bessere Abschlussposition. Keine Bewertung

Bayerns Winterbilanz nahezu perfekt

Die Winterbilanz des FC Bayern ist nach dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals so positiv, wie sie noch Ende September wohl niemand für möglich gehalten hätte.

Bei der Entlassung von Carlo Ancelotti lag der Rekordmeister in der Bundesliga fünf Punkte hinter dem BVB, in der Champions League kamen nach dem 0:3-Debakel in Paris sogar vereinzelte Zweifel auf, ob die Münchner überhaupt in die K.o.-Runde einziehen würden und die Ausgangslage im Pokal war mit der schweren Auswärtspartie bei RB Leipzig in der zweiten Runde auch alles andere als rosig.

Nicht einmal drei Monate später könnte die Ausgangslage perfekter kaum sein. In der Liga prangen die Münchner mit elf Punkten Vorsprung an der Spitze, der sechste Meistertitel in Folge ist Formsache. Im DFB-Pokal haben sie mit Leipzig und dem BVB die zwei vermeintlich größten Konkurrenten ausgeschaltet und sind vor dem Viertelfinale ein noch übermächtigerer Favorit als ohnehin schon. Und in der Champions League sprang zwar trotz eines Rückspielsieges gegen Paris Saint-Germain nur Platz zwei heraus, mit Besiktas bescherte die Achtelfinal-Auslosung den Bayern jedoch ein machbares Los. Zum Vergleich: PSG spielt gegen Real.

FCB unter Heynckes: 16 Spiele, nur eine Niederlage

Unter dem Strich hätte die Interimslösung mit Jupp Heynckes für den FC Bayern nicht besser laufen können. In den 16 Spielen, seitdem der Triple-Trainer von 2013 das Ruder übernommen hat, gewannen die Bayern 14 Mal und kamen dazu im Elfmeterschießen gegen Leipzig im Pokal weiter. Nur eine Niederlage leistete man sich gegen Borussia Mönchengladbach.

"Was die Jungs in den letzten zweieinhalb Monaten geleistet haben, ist ganz groß. Der Trainer hat eine große Leistung gebracht, davor muss man den Hut ziehen. Aber es ist klar, dass das auch an die Substanz gegangen ist", lobte Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Arbeit von Trainer und Team in den letzten Wochen und Monaten.

Der angesprochene Substanzverlust ist der erste Punkt, an dem Heynckes nach der Weihnachtspause in der denkbar kurzen Wintervorbereitung ansetzen will. Immer wieder ließ der Erfolgscoach durchscheinen, nicht damit zufrieden zu sein, in welchem Fitnesszustand sein Vorgänger Ancelotti ihm die Mannschaft übergeben habe.

Messi, Ronaldo und Neymar als Maßstab für die Rückrunde

Das schimmerte auch am Mittwochabend in den Aussagen durch. So lobte Salihamidzic explizit die hervorragende "Belastungssteuerung" von Heynckes und seinem Trainerteam. Der 72-Jährige selbst betonte bei der Bilanz seiner nun zweieinhalbmonatigen Amtszeit: "Mein Trainerteam und ich haben vieles verändert, Trainingsumfang und -intensität erhöht." Zwischen den Zeilen erneut eine leise Kritik an Ancelotti.

Den Leistungsabfall zum Ende von Spielen zu minimieren, ist die große Aufgabe, die Heynckes und sein Team für die Rückrunde angehen müssen.

Der Grundstein ist gelegt, die Ausgangslage könnte perfekter kaum sein. Spätestens wenn der Ball in der 90. Minute nicht auf dem Fuß von Klünter, Akolo oder Isak liegt, sondern bei Ronaldo, Messi oder Neymar, dürfte es jedoch deutlich schwieriger werden, sich über die Ziellinie zu schleppen.

Aber ganz ohne Haar in der Suppe wäre der FC Bayern nicht der FC Bayern. Findet zumindest Thomas Müller: "Es gibt immer was zu analysieren. Es gibt immer was zu verbessern."