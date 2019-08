Wer zeigt / überträgt den Pokal heute live im TV und Livestream?

Mit vier Partien am heutigen Montag wird die erste Runde des DFB-Pokals 2019/20 abgeschlossen. Zuschauer, die den Wettbewerb am TV oder Livestream verfolgen, müssen sich in dieser Saison aber umstellen, die Rechtelage hat sich geändert. Wo kann man den DFB-Pokal im Fernsehen oder Stream live sehen? SPOX verrät euch alle nötigen Infos.

64 Mannschaften haben sich für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Von Freitag bis Sonntag wurden bereits insgesamt 28 Spiele absolviert, am heutigen Montag, den 12. August, wird die Runde mit vier finalen Partien beendet.

Welcher Sender hält die Rechte am DFB-Pokal?

Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an allen Pokalspielen der Saison 2019/20. Neben den Einzelspielen bietet Sky seinen Kunden zudem eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfinden Partien an. Die drei Spiele, die um 18.30 Uhr angepfiffen werden, kann man also in einer Konferenz sehen.

Neben Sky hat auch der öffentlich-rechtliche Sender ARD Rechte an der Live-Übertragung des DFB-Pokals. In der ersten Runde zeigt die ARD heute Abend ab 20.45 Uhr das Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München.

Zur Saison 2019/20 hat sich auch der Privatsender Sport1 Liverechte für den Pokal gesichert und zeigt in den ersten Runden pro Runde genau ein Spiel. In der 1. Runde war das das Match zwischen Borussia Dortmund und dem KFC Uerdingen am Freitagabend.

Wer überträgt / zeigt den DFB-Pokal im TV und Livestream heute live?

Um 18.30 Uhr finden zeitgleich drei Partien statt.

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Karlsruher SC - Hannover 96

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

Diese drei Spiele werden exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky bietet die Partien jeweils als Einzelspiel an, dazu gibt es eine Konferenzschaltung. Als Alternative zur TV-Übertragung gibt es die SkyGo-App im Google Play Store und im iOS-Store zum kostenlosen Download.

Die Partie zwischen Titelverteidiger Bayern München und Regionalligist Energie Cottbus gibt es am heutigen Montagabend live im Ersten zu sehen: Die ARD überträgt das Spiel in voller Länge, Anstoß ist um 20.45.

Die Übertragung im TV startet um 20.15 Uhr. Folgendes Team geht für den öffentlich-rechtlichen Sender an den Start:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Florian Naß

Zusätzlich zur Fernseh-Übertragung bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream zum Spiel an. Dieser startet mit Beginn der Übertragung um 20.15 Uhr. Alle Informationen zum Livestream auf der ARD findet ihr hier.

Auch Sky überträgt diese Partie im TV und im Stream via SkyGo. Hier gibt es alle Informationen zur App.

DFB-Pokal live verfolgen: Liveticker

SPOX bietet eine breite Palette an Livetickern an: Neben Fußball hat SPOX Tennis, Basketball, die Formel 1 und vieles mehr im Programm.

Neben einzelnen Tickern und einem Konferenzticker zu den drei Partien am frühen Abend gibt es also auch einen Einzelticker zur Partie zwischen den Bayern und Energie Cottbus.

Datum Anstoß Heim Auswärts Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Hallescher FC VfL Wolfsburg Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Konferenz Liveticker 12.08.2019 20.45 Uhr Energie Cottbus FC Bayern München Liveticker

DFB-Pokal: Finale 2020

In der Saison 2019/20 wird der Pokal zum insgesamt 77. Mal ausgespielt. Das Finale steigt am 23. Mai im Olympiastadion in Berlin. In der Saison setzte 2018/19 sich der FC Bayern im Pokalfinale gegen RB Leipzig durch.

Der DFB-Pokalsieger qualifiziert sich für die Gruppenphase der folgenden Europa-League-Saison. Sollte der Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Europa League oder Champions League qualifiziert sein, rückt der Tabellensechste der Bundesliga nach.

DFB-Pokal: Übertragung im TV - Übersicht

Vier Partien stehen in der ersten Pokalrunde noch aus, dann stehen die Teilnehmer der zweiten Runde fest. Wer die Partien am heutigen Montag überträgt, erfahrt ihr hier: