SV Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach heute live sehen: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt der SV Sandhausen Borussia Mönchengladbach. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo ihr die Partie zwischen dem SVS und BMG im TV, Livestream und Liveticker heute live verfolgen könnt.

Ebenfalls am Freitag stehen die Duelle des FC Ingolstadt gegen den 1. FC Nürnberg und KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund auf dem Programm.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SV Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV sehen

Anpfiff aller drei Partien am heutigen Freitag ist um 20.45 Uhr. Das Match zwischen dem SVS und BMG wird im Hardtwaldstadion in Sandhausen ausgetragen.

Das Aufeinandertreffen von Sandhausen und Gladbach wird in Deutschland ausschließlich im Pay-TV übertragen: Sky zeigt im DFB-Pokal alle Partien und bietet dabei neben den Einzelspielen eine Konferenz an. So begleitet Sky die Partie:

Moderatorin: Britta Hofmann

Kommentator Einzelspiel (Sky Sport 4): Jonas Friedrich

Kommentator Konferenz (Sky Sport 2): Markus Gaupp

© getty

Sandhausen gegen Gladbach im Livestream sehen

Sky bietet alle seine Übertragungen ebenfalls im Internet an. Dementsprechend können Sky-Kunden die Partie auch im Livestream sehen.

Dafür müssen sie sich lediglich die App von Sky Go herunterladen. Hier gibt es alle Informationen.

SV Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal heute im Liveticker verfolgen

Bei SPOX findet Ihr zu jedem Spiel des DFB-Pokals einen Liveticker und auch die Konferenz haben wir im Portfolio.

Neben dem DFB-Pokal hat SPOX auch Liveticker zur Bundesliga, 2. Liga sowie 3. Liga im Angebot. Neben dem deutschen Fußball findet Ihr bei uns auch Liveticker zum internationalen Fußball aus England, Spanien, Italien und Frankreich. Aber nicht nur Fußball-Fans kommen bei uns auf ihre Kosten: So haben wir auch Liveticker zu Tennis, Basketball, Eishockey und vieles mehr im Angebot. Hier findet ihr die Übersicht unserer Liveticker.

DFB-Pokal live: BVB, Borussia Mönchengladbach, Sandhausen - die 1. Runde im Überblick

Die 1. Runde des DFB-Pokals wird von Freitag bis Montag ausgetragen. Insgesamt gehen 64 Teams in diesem Wettbewerb an den Start.

Die 1. Runde im Überblick.