SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals stehen sich am heutigen Samstag der SV Drochtersen/Assel und der FC Schalke 04 gegenüber. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Endlich ist es wieder soweit. Mit der 1. Runde des DFB-Pokals geht die Saison für die meisten Bundesligisten offiziell los. Die Königsblauen gastieren bei Drochtsen/Assel, die in der Regionalliga Nord Zuhause sind.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SV Drochtersen/Assel gegen Schalke 04: Anpfiff und Austragungsort

Die Erstrundenpartie des DFB-Pokals zwischen dem SV Drochtersen/Assel und Schalke 04 findet am heutigen Samstag, den 10. August, um 15.30 Uhr statt.

Austragungsort ist das Kehdinger Stadion in Drochtersen, welches rund 3000 Zuschauern Platz bietet.

DFB-Pokal: SV Drochtersen/Assel - Schalke 04 heute live im TV und Stream

Wer die Partie zwischen dem SV Drochtersen/Assel und Schalke 04 im Free-TV sehen möchte, wird leider enttäuscht. Lediglich die Spiele des FC Bayern München und Borussia Dortmund laufen im frei empfangbaren Fernsehen.

Der Bezahlsender Sky hat sich die Rechte am DFB-Pokal gesichert und zeigt somit auch die Begegnung des Regionalligisten gegen die Königsblauen live und in voller Länge. Ihr habt die Möglichkeit, das Spiel einzeln oder in der Konferenz zu verfolgen.

Außerdem bietet Sky einen Livestream via SkyGo (im TV-Abo enthalten) an, auf den ihr auch mit dem monatlich küdbaren SkyTicketzurückgreifen könnt.

SV Drochtersen/Assel vs. Schalke 04 heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Partie zwischen dem SV Drochtersen/Assel und Schalke 04 an den Bildschirmen zu verfolgen, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Hier verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen. Zudem gibt es auch einen Konferenz-Liveticker, der alle Spiele des Tages betreut.

© getty

DFB-Pokal - 1. Runde: Alle Paarungen im Überblick

Alle Spiele der ersten Runde im Überblick.

Datum Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team 09.08.2019 20.45 Uhr KFC Uerdingen 05 Borussia Dortmund 09.08.2019 20.45 Uhr SV Sandhausen Borussia Mönchengladbach 09.08.2019 20.45 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 10.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FSV Mainz 05 10.08.2019 15.30 Uhr Wacker Nordhausen Erzgebirge Aue 10.08.2019 15.30 Uhr SC Verl FC Augsburg 10.08.2019 15.30 Uhr Alemannia Aachen Bayer 04 Leverkusen 10.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Magdeburg SC Freiburg 10.08.2019 15.30 Uhr TuS Dassendorf Dynamo Dresden 10.08.2019 15.30 Uhr FC 08 Villingen Fortuna Düsseldorf 10.08.2019 15.30 Uhr SV Drochtersen/Assel FC Schalke 04 10.08.2019 15.30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin Arminia Bielefeld 10.08.2019 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Heidenheim 10.08.2019 18.30 Uhr KSV Baunatal VfL Bochum 10.08.2019 18.30 Uhr Würzburger Kickers TSG 1899 Hoffenheim 10.08.2019 20.45 Uhr Atlas Delmenhorst Werder Bremen 11.08.2019 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt 11.08.2019 15.30 Uhr VfB Lübeck FC St. Pauli 11.08.2019 15.30 Uhr VfL Osnabrück RB Leipzig 11.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Saarbrücken Jahn Regensburg 11.08.2019 15.30 Uhr FSV Salmrohr Holstein Kiel 11.08.2019 15.30 Uhr FC Oberneuland SV Darmstadt 98 11.08.2019 15.30 Uhr Germania Halberstadt Union Berlin 11.08.2019 15.30 Uhr VfB Eichstätt Hertha BSC 11.08.2019 15.30 Uhr SV Rödinghausen SC Paderborn 11.08.2019 18.30 Uhr MSV Duisburg Greuther Fürth 11.08.2019 18.30 Uhr Chemnitzer FC Hamburger SV 11.08.2019 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1. FC Köln 12.08.2019 18.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart 12.08.2019 18.30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 12.08.2019 18.30 Uhr Hallescher FC VfL Wolfsburg 12.08.2019 20.45 Uhr Energie Cottbus FC Bayern München

DFB-Pokal: Der Weg ins Finale nach Berlin



Die weiteren Termine im DFB-Pokal in der Übersicht: