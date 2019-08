Karlsruher SC (KSC) gegen Hannover 96 heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Der Karlsruher SC trifft am heutigen Montag auf Liga-Konkurrent Hannover 96 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wo Ihr das Spiel zwischen dem KSC und H96 live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit Karlsruhe und Hannover treffen zwei Teams aus der 2. Liga aufeinander, dementsprechend sind die Rollen nicht so klar verteilt wie in anderen Partien der ersten Pokalrunde.

© getty

Karlsruher SC gegen Hannover 96: Anstoß und Spielstätte

Austragungsort dieser Begegnung ist das Karlsruher Wildparkstadion. In das Stadion, das sich derzeit im Umbau befindet, passen knapp 30.000 Zuschauer. Anstoß in Karlsruhe ist heute um 18.30 Uhr.

Karlsruher SC gegen Hannover 96 heute live im TV und Livestream sehen

KSC- und Hannover-Fans, die sich das Spiel im TV ansehen wollen, kommen um ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky nicht herum. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Mit dem Angeboten SkyGo und dem Sky-Ticket könnt Ihr das Match außerdem streamen.

Karlsruher SC gegen Hannover 96 heute live im Ticker

Fußball-Enthusiasten, die das Spiel nicht mit Bewegtbild sehen können, haben immer noch die Möglichkeit jede Sekunde mit dem SPOX-Liveticker in Echtzeit zu verfolgen. Hier verpasst Ihr keine Szene und erlebt das Pokal-Spiel hautnah!

Karlsruher SC gegen Hannover 96 heute live: Vorschau

Letzte Saison trafen die beiden Mannschaften ebenfalls in der ersten Pokalrunde aufeinander. Der Endstand damals: 6:0 für Hannover 96. Die Klatsche für den KSC ist nun aber ziemlich genau ein Jahr her und seitdem hat sich Einiges verändert.

In der abgelaufenen Spielzeit kickten die Karlsruher noch drittklassig, Hannover wurde Vorletzter in der Bundesliga. Nun spielen beide Klubs also in derselben Liga und der KSC legte dort den klar besseren Start hin. Die Ausbeute aus zwei Spielen für die Schwaben: zwei Siege. Hannover hingegen muss noch auf den ersten Saison-Erfolg warten.

Die Fans erwartet also heute eine spannende Pokal-Begegnung, in der es keinen klaren Favoriten gibt.

DFB-Pokal heute live: Erste Runde im Überblick

Schon die ein oder andere Überraschung sorgte in den letzten drei Tagen für Furore. Unter anderem blamierte sich der FC Augsburg gegen Regionalliga-Klub SC Verl. Alle Spiele und Ergebnisse habt Ihr hier in der Übersicht: