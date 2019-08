DFB-Pokal heute live: Die Spiele am Montag im TV, Livestream und Liveticker

Die erste Runde im DFB-Pokal steht vor dem Abschluss. Am heutigen Montag stehen die letzten vier Partien an. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Rekordmeister gegen Regionalligist, internes Zweitliga-Duell. Zum Abschluss der ersten Pokal-Hauptrunde stehen noch ein paar interessante Matches aus.

DFB-Pokal heute live: Die Paarungen

Nach zehn Jahren Bundesliga-Abstinenz trifft der FC Energie Cottbus heute wieder auf einen der ganz großen Klubs und empfängt den FC Bayern München. Die anderen Begegnungen an diesem Montag habt Ihr hier im Überblick:

Heimteam Auswärtsteam Anstoß Karlsruher SC Hannover 96 Heute, 18.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart Heute, 18.30 Uhr Hallescher FC VfL Wolfsburg Heute, 18.30 Uhr Energie Cottbus FC Bayern München Heute, 20.45 Uhr

DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Im Free-TV werden sich die ARD und Sport1 die Übertragungsrechte für jeweils zwei Spiele bis zum Viertelfinale teilen. Ab dann zeigt nur noch die ARD den Pokal im kostenlosen Fernsehen. Von den heutigen Spielen seht Ihr Cottbus gegen Bayern live im Ersten. Die anderen drei Partien kommen nur auf dem Pay-TV-Sender Sky im TV. Die ARD und Sky bieten für die Partien heute außerdem einen Livestream an.

DFB-Pokal heute im Live-Ticker

Natürlich haben auch alle Fußball-Fans, die die Spiele nicht im TV sehen können, die Chance, alle Partien im SPOX-Liveticker zu verfolgen. Hier könnt Ihr Euch für ein spezielles Spiel entscheiden, oder die Konferenz wählen.

DFB-Pokal: Die erste Runde im Überblick

28 der insgesamt 32 Spiele in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde sind bereits absolviert und die ein oder andere Überraschung hat es bereits gegeben. Am Samstag zitterte sich die TSG Hoffenheim erst im Elfmeterschießen gegen Würzburg in die nächste Runde.

Auch der FC Saarbrücken ist eine Runde weiter. Die Regionalliga-Mannschaft drehte einen 1:2-Rückstand gegen Regensburg und gewann noch mit 3:2 durch ein Last-Minute-Tor.

Zwei Bundesligisten sind zudem schon ausgeschieden. Der FC Augsburg blamierte sich am Samstag gegen den Regionalligisten SC Verl und auch der 1. FSV Mainz 05 scheiterte am Underdog. Gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern hieß das Endergebnis 0:2.

DFB-Pokal: Der Weg ins Finale

Ob wir heute die nächste Überraschung erleben dürfen? Die Paarungen versprechen in jedem Fall das Potenzial dazu zu haben. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für die Klubs jedoch noch weit entfernt. Der Weg bis zum Endspiel sieht folgendermaßen aus: