DFB-Pokal: FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen erreichen zweite Runde

Der FC Schalke 04 hat die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer David Wagner bezwang den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel mit 5:0 (1:0). Auch Bayer Leverkusen ist eine Runde weiter. Die Werkself gewann bei Alemannia Aachen mit 3:1 (2:0). Mit dem FC Augsburg und Mainz 05 schieden zwei Bundesligisten aus.

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 0:5 (0:1)

Tore: 0:1 Skrzybski (44.), 0:2 Burgstaller (61.), 0:3 Caligiuri (65./FE), 0:4 Mercan (73.), 0:5 Burgstaller (84.)

Wagner, der verletzungsbedingt mit Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny nur einen Neuzugang in seine Startelf berufen konnte, sah in der ersten Halbzeit nur wenige Schalker Glanzlichter vor rund 8000 Zuschauern im Kehdinger Stadion des Regionalligisten.

Für Aufsehen sorgten allerdings die Königsblauen-Anhänger auf den provisorischen Tribünen - diese hielten als Reaktion auf die rassistischen Äußerungen von Aufsichtsratschef Tönnies vor der Partie Banner mit der Aufschrift "Wir zeigen Tönnies die Rote Karte" in die Höhe. Der Fleischfabrikant lässt nach den Entgleisungen derzeit sein Amt drei Monate ruhen, ein selbst auferlegtes Strafmaß. Ansonsten hielten sich die Fans aber größtenteils an den Wunsch von Wagner, sich ab Anpfiff auf die Mannschaft zu konzentrieren.

© imago images

Schalke mit Anlaufschwierigkeiten

Und die tat sich sehr lange überraschend schwer gegen die zugegeben massive Defensive des Viertligisten. Drochtersen-Trainer Lars Uder ließ ganz hinten eine Fünfer- und davor eine Viererkette organisieren. Da fehlten Schalke erst einmal die kreativen Lösungen, um Burgstaller und Co. in Szene zu setzen. Die Gastgeber suchten ihr Glück über schnelle Konter nach Ballgewinnen.

Und so hatte dann auch Kapitän Sören Behrmann für Drochtersen die erste gute Möglichkeit der Partie (14.), Schalke antwortete mit einem Volleyschuss von Amine Harit an den Pfosten (20.) und einer weiteren guten Möglichkeit des Marokkaners aus der Distanz (22).

In der Folge brachte Schalke das Spiel mehr unter Kontrolle - allerdings ohne wirklich zu überzeugen. Drochtersen/Assel, der Viertligist aus der 12.000-Seelen-Gemeinde, verlangte Schalke wie schon im Vorjahr Rekordpokalsieger Bayern München als auch 2016 Borussia Mönchengladbach (jeweils 0:1) auch über das Gegentor hinaus viel ab. Die Heimfans jubelten sogar schon über den Ausgleich, doch der vermeintliche Treffer von Laurens Rogowski direkt nach Wiederanpfiff wurde wegen Abseits nicht gegeben.

Nach einer völlig verkorksten Vorsaison inklusive Abstiegsangst sah Wagner noch nicht den Startschuss für einen sportlichen Neuanfang in Gelsenkirchen. Auch wenn unter anderem die beiden Star-Einkäufe Ozan Kabak (Fußverletzung, Innenverteidiger) und Benito Raman (Kapselblessur, Linksaußen) fehlten, hatte sich der Nachfolger von Interimscoach Huub Stevens sicher mehr erhofft. Bei den Toren setzte sich die individuelle Klasse durch, spielerisch hat Schalke aber noch Luft nach oben.

© getty

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1:4 (0:2)

Tore: 0:1 Hackenberg (19./ET), 0:2 Volland (39.), 1:2 Batarilo (56.), 1:3 Bailey (72.), 1:4 Havertz (88.)

Bayer Leverkusen offenbarte beim Regionalligisten eine Woche vor dem Bundesligastart noch viele Mängel. Nach zuvor sieben Testspielen in Folge ohne Sieg merkte man der Werkself zunächst die Verunsicherung an. Vor 30.861 Zuschauern am Tivoli hatten die Hausherren dann in der 10. Minute auch folgerichtig die erste gute Möglichkeit durch David Mikel Bors, der aber knapp das Ziel verfehlte.

Bayer-Torwart Ramazan Özcan, der den erkrankten Stammkeeper Lukas Hradecky ersetzte, wäre machtlos gewesen. Fünf Minuten später gab auf Leverkusener Seite der in Aachen geborene Nationalspieler Havertz den ersten Warnschuss ab. Der Bayer-Star blieb ansonsten in seiner Heimatstadt ungewohnt unauffällig.

Nach einer Hereingabe von Wendell unterlief dann Hackenberg das Missgeschick zur Bayer-Führung. Der gute Alemannia-Schlussmann Ricco Cymer war chancenlos. Die Gäste hatten nach dem 2:0 durch Volland, der für den verletzten Lars Bender die Spielführerbinde trug, zunächst alles im Griff und ließen Ball und Gegner laufen.

Nach der Pause brachte sich Bayer durch eigene Überheblichkeit aber selbst noch mal in Schwierigkeiten. Nachdem Batarilo-Cerdic zunächst Özcan mit einem Freistoß zu einer Glanztat gezwungen hatte, ließ der gebürtige Kroate dem Bayer-Torwart wenig später keine Chance. Leverkusen hatte zwar auch in der Folge bedeutend mehr Spielanteile als die Amateure, musste aber bis zum Ende zittern. "Der Anfang war ein bisschen zäh", sagte Bayer-Sport-Geschäftsführer Rudi Völler, "am Ende haben wir aber souverän gewonnen. Nur das zählt."

In den beiden früheren Hoffenheimern Nadim Amiri und Kerem Demirbay hatte Bayer-Trainer Peter Bosz nur zwei Neuzugänge in seiner Startelf aufgeboten. Während Demirbay gleich Chef im Ring war, zeigte Amiri in seinem ersten Pflichtspiel für Bayer Licht und Schatten.

