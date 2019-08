DFB-Pokal: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln heute im TV, Livestream und Liveticker

Die 1. Runde des DFB-Pokal 2019/20 ist in vollem Gange. Am heutigen Sonntag trifft Wehen Wiesbaden auf den 1. FC Köln. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 1. FC Köln bestreitet gegen den SV Wehen Wiesbaden sein ersten Pflichtspiel der neuen Saison. Nach dem souveränen Aufstieg aus der 2. Liga wird der FC in der kommenden Spielzeit um den Klassenerhalt spielen. Auch der SVW durfte sich im Frühjahr über den Aufstieg freuen. Aus der 3. Liga ging es über die Relegation gegen Ingolstadt nach einer Hinspielniederlage doch noch in die Zweitklassigkeit. Nach zwei Spielen sind die Wiesbadener allerdings noch sieglos.

Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln: Daten und Fakten

Die Begegnung findet am heutigen Sonntag, den 11. August, in der Wiesbadener BRITA-Arena statt. Das Stadion in der hessischen Hauptstadt fasst 12.566 Plätze.

Anstoß der Partie zwischen Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Köln ist um 18.30 Uhr. Die Leitung des Spiels übernimmt Robert Schröder, Sportfachwirt aus Hannover.

DFB Pokal: Wiesbaden - Köln heute im TV und Livestream

Auf eine Übertragung im Free-TV müssen Fans und Interessierte bei dieser DFB-Pokalpartie verzichten. Nur ausgewählte Top-Spiele werden bei den frei-empfangbaren Sendern ARD und Sport1 zu sehen sein.

Die Rechte an allen DFB-Pokalspielen der Saison 2019/20 hält wie gewohnt der Pay-TV-Sender Sky. Der kostenpflichtige Anbieter zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Dabei kann zwischen dem gewünschten Einzelspiel und einer Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Begegnungen gewählt werden.

Als Sky-Kunden habt ihr außerdem die Möglichkeit, das Spiel zwischen Wiesbaden und Köln sowie alle anderen Partien des DFB-Pokals unterwegs auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets zu verfolgen.

Die SkyGo-App steht dafür sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit.

Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln im SPOX-Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zur DFB-Pokalpartie in Wiesbaden verzichten kann, ist auch hier bei SPOX bestens aufgehoben. Wir bieten zu jedem Spiel des DFB-Pokals, der Bundesliga und 2. Liga einen umfassenden Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker Wiesbaden - Köln.

Doch auch über andere Sportarten wie Tennis, Eishockey, Golf, Basketball und Handball seid ihr mit den SPOX-Livetickern immer bestens informiert. Schaut euch doch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um.

1. FC Köln: Sami Khedira auf Vehs Wunschliste?

Die Gazzetta dello Sport aus Italien berichtet, dass der 1. FC Köln Interesse an Sami Khedira von Juventus zeigt. Demnach hat der ehemalige Nationalspieler keine Zukunft bei seinem aktuellen Klub, eine Vertragsauflösung stehe im Raum.

Der Kontakt nach Köln soll dem Bericht zufolge mit Khediras gutem Draht zu FC-Manager Armin Veh zusammenhängen. Khedira spielte in Stuttgart unter Cheftrainer Veh. Gemeinsam wurden sie deutscher Meister.

Ein Transfer ist trotzdem eher unwahrscheinlich. Der FC hat sich bereits auf allen gewünschten Positionen verstärkt und das hohe Gehalt des Mittelfeldspielers ist wohl nur schwer zu stemmen.

DFB-Pokal 2019/20: Die heutigen Spiele in der Übersicht

