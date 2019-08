DFB-Pokal, Saison 2019/20: Wann findet das Endspiel statt?

Am 9. August finden die Auftaktspiele der 1. Runde im DFB-Pokal statt. Mit fünf Siegen kann das große Finale in Berlin erreicht werden. Doch wann findet das Endspiel statt? SPOX gibt die Antwort.

DFB-Pokal 2019/20: Wann findet das Finale statt?

Das Finale wird am Samstag, den 23. Mai 2020, um 20 Uhr zum 77. Mal im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Nachdem die 2. Runde bereits Ende Oktober stattfindet, gehen die weiteren Spiele erst im neuen Jahr über die Bühne.

Datum Runde 09.-12.08.19 1. Runde 29./30.10.19 2. Runde 04./05.02.20 Achtelfinale 03./04.03.20 Viertelfinale 21./22.04.20 Halbfinale 23.05.20 Finale

© getty

DFB-Pokal, Finale: Die Austragungsorte im Überblick

Die ruhmreiche Geschichte des deutschen Pokalwettbewerbs begann im Jahr 1935. Den damals unter dem Namen Tschammerpokal ausgetragenen Wettbewerb entschied der 1. FC Nürnberg im Endspiel gegen Schalke 04 für sich. Erster Austragungsort des Turniers war das Rheinstadion in Düsseldof.

1953 in DFB-Pokal umbenannt, fanden die Endspiele bis 1984 an wechselnden Orten statt, zumeist in Frankfurt, Stuttgart, Hannover oder Düsseldorf. Seit 1985 ist das Berliner Olympiastadion der feste Austragungsort des Finalspiels, der Mietvertrag zwischen DFB und dem Land Berlin läuft 2020 aus.

Rang Ort Anzahl Endspiele 1 Olympiastadion Berlin 41 2 Niedersaachsenstadion Hannover 9 3 Rheinstadion Düsseldorf 5 3 Waldstadion Frankfurt 5 3 Neckarstadion Stuttgart 5

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

Das Endspiel in der Saison 2018/19 entschied der FC Bayern deutlich mit 3:0 gegen RB Leipzig für sich. Für den Rekordpokalsieger trafen Robert Lewandowski (2x) und Kingsley Coman. Im Jahr zuvor sorgte Eintracht Frankfurt mit dem Sieg gegen den FCB für eine Überraschung.

Saison Sieger Gegner Ergebnis 18/19 FC Bayern München RB Leipzig 3:0 17/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 16/17 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 15/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 14/15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 13/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V.

DFB-Pokal 2019/20: Die 1. Runde in der Übersicht

Für die Bundesligisten stellt der Pokalauftakt das erste Pflichtspiel der Saison dar, während die Teams der 3. Liga bereits vier Spiele absolviert haben. Auf Werder Bremen, Mainz 05 und Bayer Leverkusen warten Derbys. Die Topspiele im Überblick...