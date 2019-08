DFB-Pokal: MSV Duisburg gegen Greuther Fürth heute im TV, Livestream und Liveticker

Die erste Runde des DFB-Pokals 2019/20 ist bereits in vollem Gange. Am heutigen Sonntag steht das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Greuther Fürth auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ein Duell zweite gegen dritte Liga erwartet uns mit dem MSV Duisburg gegen Greuther Fürth. Die Fürther stehen in Liga zwei mit einem Sieg und einer Niederlage momentan auf dem achten Tabellenplatz. Der MSV Duisburg hingegen ist mit drei Siegen aus vier Spielen stark in die Saison in der 3. Liga gestartet. Die aktuell zweitplatzierten Zebras konnten ihr letztes Spiel in Braunschweig mit 3:0 gewinnen. Ein Selbstläufer wird es garantiert nicht für Greuther Fürth.

MSV Duisburg - Greuther Fürth: Daten und Fakten

Die DFB-Pokalpartie zwischen dem MSV Duisburg und Greuther Fürth findet am heutigen Sonntag, den 11. August, in der Duisburger MSV-Arena statt. Das Stadion der Zebras fasst 31.500 Zuschauer.

Anstoß der Begegnung ist um 18.30 Uhr. Die Leitung der Partie übernimmt Christian Dingert, Diplom-Verwaltungswirt aus Lebecksmühle.

DFB-Pokal: Duisburg - Fürth heute im TV und Livestream

Auf eine Übertragung im Free-TV müssen Fans und Interessierte bei dieser Begegnung leider verzichten. Lediglich ausgewählte Top-Spiele werden in der DFB-Pokal-Saison 2019/20 bei den frei empfangbaren Sendern ARD oder Sport1 übertragen.

Pay-TV-Sender Sky hat sich wie gewohnt die Rechte an allen DFB-Pokalspielen gesichert und zeigt diese ausnahmslos live und in voller Länge. Als Sky-Kunden habt ihr außerdem die Wahl zwischen einem Einzelspiel und der Konferenz-Schaltung aller gleichzeitig stattfindenden Partien.

Auch unterwegs bleibt ihr als Kunden des kostenpflichtigen TV-Anbieters auf dem Laufenden. Die SkyGo-App steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit. So kann der DFB-Pokal auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets verfolgt werden.

MSV Duisburg - Greuther Fürth im SPOX-Liveticker

Die SPOX-Liveticker bieten zu jedem einzelnen Spiel der Pokalsaison einen umfassenden Livebericht zum Mitlesen an. Hier geht's zum Liveticker Duisburg - Fürth.

Neben dem DFB-Pokal, der Bundesliga und weiteren Highlights aus europäischen Top-Ligen decken die SPOX-Liveticker auch andere Sportarten wie Basketball, Tennis, Eishockey, Golf und Handball ab.

DFB-Pokal: SC Verl schockt Augsburg

Bereits gestern gab es eine faustdicke Überraschung im DFB-Pokal - beim Spiel des SC Verl gegen den FC Augsburg.

Der FC Augsburg zeigte dabei eine ganz schwache Vorstellung. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt, die bereits zum dritten Mal in den vergangenen sechs Jahren an der Auftakthürde scheiterte, unterlag bei dem Regionalligisten verdient 1:2 (0:2) und hat eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Vizemeister Borussia Dortmund noch einen Berg an Arbeit vor sich.

© imago images

Die Pokalsensation für die Hausherren begann durch ein Eigentor von Augsburgs Neuzugang Marek Suchy (9.). Vor der Pause erhöhte Ron Schallenberg (23.) für die Ostwestfalen, die sich zum ersten Mal seit 2010 und zum insgesamt sechsten Mal für den DFB-Pokal qualifiziert hatten.

Der Anschluss durch Andre Hahn (83.) per Foulelfmeter kam zu spät, erstmals in der Vereinsgeschichte schaltete Verl einen Erstligisten aus.

DFB-Pokal 2019/20: Die heutigen Spiele in der Übersicht

Alle Spiele am heutigen Sonntag, dem 11. August, in der Übersicht: