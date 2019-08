DFB-Pokal live im Free-TV sehen: Diese Spiele werden übertragen

In der 1. Runde des DFB-Pokals stehen für die Bundesligisten die ersten Pflichtspiele der neuen Saison auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, welche Begegnungen der Auftaktrunde im Free-TV übertragen werden.

DFB-Pokal 2019/20: 1. Runde live im Free-TV sehen

Nachdem am Freitag bereits die Partie KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund von Sport1 im Free-TV übertragen wurde, ist weder am Samstag noch am Sonntag eine der Erstrundenbegegnungen frei empfangbar. Stattdessen hat sich Sky für alle Spiele des DFB-Pokals die Übertragungsrechte gesichert. Der Pay-TV-Sender stellt allen Abonnenten auch einen Stream via SkyGo zur Verfügung.

Zum Abschluss der 1. Runde ist am Montag, 12. August, die Begegnung von Rekordpokalsieger Bayern München bei Drittligaabsteiger Energie Cottbus live in der ARD zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt eine Partie pro Runde live und bietet außerdem einen Livestream an.

DFB-Pokal, 1. Runde: Alle Spiele im LIVE-TICKER

Alternativ könnt ihr alle 32 Spiele der ersten Pokalrunde außerdem im ausführlichen Liveticker bei SPOX verfolgen - und natürlich auch alle Begegnungen der weiteren Runden. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht am Samstag.

FC Bayern München bei Energie Cottbus im Überblick

Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift die Begegnung im Stadion der Freundschaft am kommenden Montag um 20.45 Uhr an. Die Cottbuser, die nur noch in der Regionalliga Nordost an den Start gehen, trafen zuletzt im Jahr 2009 in der Bundesliga in einem Pflichtspiel auf den FC Bayern (1:3). In der Regionalliga gelang den Lausitzern mit zwei Siegen aus drei Spielen ein guter Saisonstart.

Für den FC Bayern hingegen ist die erste Pokalrunde die Generalprobe für den Bundesligastart. Mit Neuzugang Lucas Hernandez könnte einer der großen Hoffnungsträger sein Pflichtspieldebüt geben. Der FCB ist weiterhin auf der Suche nach einem Flügelspieler. Nach der Verletzung von Leroy Sane und den Vertragsverlängerungen von Hakim Ziyech (Ajax) und Steven Bergwijn (PSV) ist nun wohl Ivan Perisic von Inter Mailand in den Münchner Fokus gerückt.

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele stehen noch an

Bereits am Freitag setzte sich der BVB mit 2:0 beim KFC Uerdingen durch. Auch Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Nürnberg stehen in Runde zwei. Diese Partien stehen noch an: