DFB-Pokal heute LIVE: Germania Halberstadt - Union Berlin im TV, Stream und Liveticker

Das erste Pflichtspiel für den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin steht an. In der 1. Runde des DFB-Pokals treffen die Köpenicker auf den Regionalligisten Germania Halberstadt. Wie Ihr die Partie LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem: Wer die Partie pfeift und wie es nach der 1. Runde weitergeht.

Germania Halberstadt gegen Union Berlin: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anstoß ist am heutigen Sonntag, dem 11. August, um 15.30 Uhr. Zeitgleich finden noch acht andere Partien im DFB-Pokal statt, unter anderem das Nord-Duell zwischen dem VfB Lübeck und dem FC St. Pauli.

Gespielt wird im Friedensstadion zu Halberstadt. Das Naturrasen-Stadion bietet Platz für 5.000 Zuschauer.

DFB-Pokal heute: So verfolgt Ihr Germania Halberstadt - Union Berlin LIVE im TV und Stream

Da in der 1. Runde nur die Partien des FC Bayern München (in Cottbus/ARD) und des BVB (in Uerdingen/Sport1) im Free-TV gezeigt werden, müsst Ihr bei dieser Partie auf Sky zurückgreifen. Hier könnt Ihr das Spiel einzeln oder in der Konferenz schauen.

Auch beim Stream bleibt Euch nur der Pay-TV-Sender, es gibt allerdings zwei Möglichkeiten: SkyGo ist bereits im TV-Abo enthalten, SkyTicket kann ohne Abo gebucht werden und ist monatlich kündbar.

Germania Halberstadt gegen Union Berlin: Unsere Liveticker

Wie gewohnt bieten wir Euch auch zu diesem Spiel einen Liveticker. Bitte hier entlang. Lieber Konferenz statt Einzelspiel? Auch da haben wir das Richtige für Euch.

DFB-Pokal 2019/20: Die heutigen Spiele in der Übersicht

Alle Spiele am heutigen Sonntag, dem 11. August, in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heimverein Gastverein übertragender Sender 11.08.2019 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt Sky 11.08.2019 15.30 Uhr VfB Lübeck FC St. Pauli Sky 11.08.2019 15.30 Uhr VfL Osnabrück RB Leipzig Sky 11.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Saarbrücken Jahn Regensburg Sky 11.08.2019 15.30 Uhr FSV Salmrohr Holstein Kiel Sky 11.08.2019 15.30 Uhr FC Oberneuland SV Darmstadt 98 Sky 11.08.2019 15.30 Uhr Germania Halberstadt Union Berlin Sky 11.08.2019 15.30 Uhr VfB Eichstätt Hertha BSC Sky 11.08.2019 15.30 Uhr SV Rödinghausen SC Paderborn Sky 11.08.2019 18.30 Uhr MSV Duisburg Greuther Fürth Sky 11.08.2019 18.30 Uhr Chemnitzer FC Hamburger SV Sky 11.08.2019 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1. FC Köln Sky

Germania Halberstadt gegen Union Berlin: Die Schiedsrichter

Als Unparteiischer wird heute Tobias Reichel aus Stuttgart im Einsatz sein. Der 33-Jährige hat als Referee bereits Erfahrungen in der 3. Liga, dem DFB-Pokal und der 2. Bundesliga gesammelt.

Ihm zur Seite stehen werden Asmir Osmanagic (Stuttgart/Assistent), Tobias Endriß (Göppingen/Assistent) und Tim-Julian Skorcyk (Braunschweig/4. Offizieller). Einen Video-Schiedsrichter gibt es bei der heutigen Partie nicht, da diese erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz kommen.

DFB-Pokal 2019/20: Die weiteren Termine

Überstehen die Teams die 1. Runde, geht es an folgenden Terminen für sie weiter: