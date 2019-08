DFB-Pokal heute live: 1. Runde im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag stehen drei Spiele auf dem Programm, unter anderem spielt Borussia Dortmund. SPOX verrät Euch, welche Paarungen heute anstehen und wo Ihr sie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der BVB gastiert beim Drittligisten KFC Uerdingen und trifft mit Kevin Großkreutz auf einen alten Bekannten. Der Ex-Dortmunder steht seit 2018 bei den Krefeldern unter Vertrag.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Freitagsspiele im Überblick

Alle Spiele des heutigen Freitags, also am 9. August, werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Die unterklassigen Klubs genießen wie gewohnt Heimrecht.

Diese Spiele stehen am heutigen Freitag an:

Datum Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team 09.08.2019 20.45 Uhr KFC Uerdingen 05 Borussia Dortmund 09.08.2019 20.45 Uhr SV Sandhausen Borussia Mönchengladbach 09.08.2019 20.45 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg

DFB-Pokal - Freitagsspiele: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gesichert und strahlt somit alle heutigen Spiele einzeln sowie in der Konferenz aus. Auch einen Livestream können Sky-Kunden via SkyGo abrufen.

Die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund wird zudem im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein, Sport1 geht bereits um 18.30 Uhr auf Sendung. Am Mikrofon sind Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg im Einsatz. Der Sportsender bietet zudem einen kostenlosen Livestream via sport1.de an und zeigt im Anschluss die Highlights der anderen beiden Begegnungen.

DFB-Pokal - 1. Runde heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen des DFB-Pokals einen ausführlichen Liveticker an, indem Ihr keine wichtigen Spielszenen verpasst und somit immer auf dem Laufenden bleibt. Hier geht's zur Überischt.

Zudem wird es an jedem Tag einen Konferenz-Liveticker geben.

© getty

DFB-Pokal: Die restlichen Paarungen der 1. Runde im Überblick

Die 1. Runde im Überblick.