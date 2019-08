FC 08 Villingen gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen am heutigen Samstag der FC 08 Villingen aus der Oberliga und Bundesligist Fortuna Düsseldorf aufeinander. Auf SPOX erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist.

Bereits neunmal ist der FC 08 Villingen im DFB-Pokal angetreten, bisher gänzlich erfolglos. Alle neun Partien gaben die Villinger an ihre Gegner ab - gegen Fortuna Düsseldorf möchte der Verein Geschichte schreiben. Als Bundesligist wird die Fortuna ihr Bestes tun, den Oberligisten ihren Wunsch zu verwehren. Anstoß ist heute um 15:30 Uhr in der MS-Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen.

DFB-Pokal: FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf live im TV oder Livestream

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC 08 Villingen und Fortuna Düsseldorf wird beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt, der sich die Rechte für alle Partien gesichert hat. Die Übertragung wird um 15:15 Uhr starten - ab 15:30 Uhr geht auch das Geschehen auf dem Platz los.

Auch ohne einen Fernsehanschluss kann man das Spiel mithilfe der Sky-Go-App sehen. Egal ob am Rechner oder auf Handy und Tablet - wer ein Sky-Abonnement besitzt, kann die Begegnung auf allen mobilen Endgeräten verfolgen. Für einen Preis von 15 Euro können auch Nichtkunden das Einzelspiel freischalten.

Villingen gegen Düsseldorf heute im Liveticker

Alle anderen können das Spiel zwischen Villingen und Düsseldorf natürlich auch auf SPOX verfolgen. Mit unserem LIVETICKER bleibt Ihr immer aktuell und verpasst keine Minute.

Die Highlights der Partie im TV und online

Eine Zusammenfassung des Spiels wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Die ARD zeigt nach der Pokal-Begegnung zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München (am 12. August, ab 20:45 Uhr) einen Highlight-Clip des Ganzen. Auch die Internetseiten der Bild und der Sport Bild präsentieren ab 0 Uhr des nächsten Tages Zusammenschnitte aller 63 DFB-Pokalspiele.

Villingen - Düsseldorf: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Wie beide Teams heute voraussichtlich antreten werden, seht Ihr hier:

FC 08 Villingen: Hoxha - Feger, Benz, Ovuka, Ceylan - Ukoh, Weißhaar, Wehrle, Yahyaijan - Haibt, Kaminski

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Sobottka, Baker - Tekpetey, O. Fink, Ampomah - Hennings

Villingen muss auf Mauro Chiurazzi, Stjepan Geng und Nico Tadic verzichten, Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel hat neben seiner Nummer 1 Michael Rensing gleich eine ganze Reihe an Ausfällen zu beklagen: Diego Contento, Kenan Karaman, Dawid Kownacki, Kevin Stöger, Raphael Wolf.

© getty

Fortuna Düsseldorf, Spielplan: Partien und kommende Gegner

Nach dem DFB-Pokalspiel startet Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga-Saison 2019/2020. Dort warten bereits zu Beginn keine einfachen Aufgaben, unter anderem reist mit Bayer 04 Leverkusen am zweiten Spieltag ein Konkurrent aus dem Rheinland an. Hier sind die kommenden Partien aufgelistet: