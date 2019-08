DFB-Pokal: Chemnitzer FC gegen den HSV heute im LIVE-TICKER

In der ersten Runde des DFB-Pokal 2019/20 trifft der Chemnitzer FC auf den Hamburger SV. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Chemnitzer FC - HSV im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn l Die Favoritenrolle liegt also klar beim Hamburger SV. Das Team von Dieter Hecking hat in der vergangenen Saison allerdings gezeigt, dass es mit dieser Rolle oftmals überfordert ist. Wird das gegen Chemnitz heute anders aussehen?

Vor Beginn l Beide Mannschaften sind bereits in ihren Ligen gestartet. Der HSV steht nach zwei Spieltagen auf dem dritten Platz in Liga zwei. Der CFC verlor drei der ersten vier Spiele und steht auf dem 19. Platz in der 3. Liga.

Vor Beginn l Herzlich Willkommen zum DFB-Pokalspiel zwischen dem Chemnitzer FC und dem HSV. Um 18.30 Uhr geht's los!

Chemnitzer FC - HSV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Teams heute Abend auflaufen:

Chemnitzer FC: Jakubov - Blumberg, Hoheneder, Reddemann, Milde - Sarmov, Langer - Garcia, Marcelo Freitas, Müller - Bozic

Jakubov - Blumberg, Hoheneder, Reddemann, Milde - Sarmov, Langer - Garcia, Marcelo Freitas, Müller - Bozic HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Dudziak - Amaechi, Hinterseer, Kittel

DFB Pokal: Chemnitzer FC - HSV heute im TV und Livestream

Der DFB-Pokal 2019/20 wird mit Ausnahme einiger Top-Spiele ausschließlich im Pay-TV übertragen. Sky hat sich die Rechte an dem Pokal-Wettbewerb auch in dieser Saison gesichert und zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Hierbei könnt ihr als Sky-Abonnenten zwischen dem Einzelspiel Chemnitz - HSV und einer Konferenzschaltung aller gleichzeitig stattfindenden Spiele auswählen.

Unterwegs seid ihr als Kunden des Pay-TV-Angebots mit der SkyGo-App auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets gewappnet und verpasst keine Minute des DFB-Pokals 2019/20.

DFB Pokal: Alle heutigen Spiele

Alle Spiele am heutigen Sonntag, dem 11. August, in der Übersicht: