DFB-Pokal 2019/20: Diese Spiele kommen heute im Free-TV

Der letzte Spieltag der ersten Pokalrunde 2019/20 steht auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zu den Paarungen und der Übertragung im Free-TV am heutigen Montag.

Die erste Runde des DFB-Pokal hatte direkt einige Überraschungen in petto. Besonders bitter verlief der Pokalauftakt für den FC Augsburg. Gegen den Regionalligisten SC Verl verlor die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt vollkommen verdient mit 1:2.

Werden die verbliebenen vier Partien am heutigen Montag ähnliche Überraschungen enthalten? Zwei Bundesligisten sind noch im Einsatz, dazu kommen mehrere Traditionsmannschaften.

DFB-Pokal: Die heutigen Partien

Der Rekordmeister und Pokal-Titelverteidiger steigt ins Rennen ein: Der FC Bayern München muss im altehrwürdigen Stadion der Freundschaft gegen Energie Cottbus bestehen.

Hier alle heutigen Begegnungen im Überblick:

Datum Anstoß Heim Auswärts 12.08.2019 18.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart 12.08.2019 18.30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 12.08.2019 18.30 Uhr Hallescher FC VfL Wolfsburg 12.08.2019 20.45 Uhr Energie Cottbus FC Bayern München

DFB-Pokal: Welche Spiele kommen kostenlos im Free-TV?

Die deutschen Fußball-Fans können sich am heutigen Montag über den DFB-Pokal im Free-TV freuen. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Energie Cottbus wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD live und in voller Länge übertragen.

Los geht die Übertragung des Senders ab 20.15 Uhr. Durch den Abend begleitet euch folgendes Duo:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Florian Naß

Neben dem TV-Angebot der ARD steht auch ein kostenfreier Livestream des Senders im Internet zur Verfügung. So könnt ihr das Livespiel auch an mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets verfolgen. Hier geht es zum Stream, auch hier startet die Übertragung dementsprechend um 20.15 Uhr.

Als Cottbus 2008 die Bayern besiegte: Die Aufstellungen beider Teams © getty 1/28 Am Montag trifft Regionalligist Energie Cottbus im DFB-Pokal auf den FC Bayern. Insgesamt gelangen den Lausitzern erst zwei Siege gegen die Münchner - beide in der Bundesliga. © imago images 2/28 Im Oktober 2000 gewann Cottbus durch ein Tor von Vilmos Sebök mit 1:0, im März 2008 dank des Doppelpacks von Branko Jelic mit 2:0. Wir zeigen euch die Teams von Cottbus und Bayern vom letzten Energie-Coup. Mit dabei: legendäre Namen. © getty 3/28 Los geht es mit dem Cottbus-Team: Im Kasten stand damals Gerhard Tremmel. © getty 4/28 Abwehr: Daniel Ziebig. © getty 5/28 Abwehr: Ivan Radeljic. © getty 6/28 Abwehr: Igor Mitreski. © getty 7/28 Abwehr: Mario Cvitanovic. © getty 8/28 Mittelfeld: Stanislav Angelov. © getty 9/28 Mittelfeld: Christian Bassila. © getty 10/28 Mittelfeld: Ervin Skela. © getty 11/28 Mittelfeld: Stiven Rivic. © getty 12/28 Mittelfeld: Dennis Sörensen. © getty 13/28 Sturm: Branko Jelic. © getty 14/28 Eingewechselt wurden Christian Müller, Jiayi Shao (im Bild) und Dusan Vasiljevic. © getty 15/28 Cottbus-Coach war damals Bojan Prasnikar. © getty 16/28 Kommen wir zur Aufstellung des FC Bayern: Oliver Kahn stand zwischen den Pfosten. © getty 17/28 Abwehr: Philipp Lahm. © getty 18/28 Abwehr: Christian Lell. © getty 19/28 Abwehr: Lucio. © getty 20/28 Abwehr: Daniel van Buyten. © getty 21/28 Mittelfeld: Hamit Altintop. © getty 22/28 Mittelfeld: Franck Ribery - der Franzose verschoss in dieser Partie im Stadion der Freundschaft einen Elfmeter. © getty 23/28 Mittelfeld: Bastian Schweinsteiger. © getty 24/28 Mittelfeld: Ze Roberto. © getty 25/28 Sturm: Miroslav Klose. © getty 26/28 Sturm: Luca Toni. © getty 27/28 Eingewechselt wurden Jose Sosa, Lukas Podolski (im Bild) und Marcell Jansen. © getty 28/28 Bayern-Trainer 2008: Ottmar Hitzfeld.

DFB-Pokal im Free-TV: Die weiteren Spiele im TV und Livestream

Die restlichen Spiele am heutigen Montag werden ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein. Sky hat sich wie gewohnt die Rechte für alle DFB-Pokalspiele gesichert und überträgt live und in voller Länge. Außerdem gibt es zu den drei Spielen eine Konferenz. Sky überträgt am Abend ebenfalls das Spiel der Bayern in Cottbus.

Alternativ zur TV-Übertragung steht die SkyGo-App für mobile Endgeräte sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit.

Der DFB-Pokal 2019/20 im SPOX-Liveticker

Wer am heutigen Montag auf ein Bewegtbild zu den DFB-Pokalspielen verzichten kann, der ist hier bei SPOX in den besten Händen. Zu jeder Partie des Pokal-Wettbewerbs bieten wir einen umfassenden Liveticker an.

Datum Anstoß Heim Auswärts Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Hallescher FC VfL Wolfsburg Liveticker 12.08.2019 20.45 Uhr Energie Cottbus FC Bayern München Liveticker

Neben dem DFB-Pokal und weiteren Fußball-Highlights aus den europäischen Top-Ligen sind auch andere Sportarten wie Handball, Tennis, Golf, Basketball und Darts durch die SPOX-Liveticker zum Mitlesen abgedeckt.

Schaut euch doch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um, was in der Welt des Sports so alles ansteht.

DFB-Pokal: Doppelschlag rettet RB Leipzig gegen Osnabrück

Trainer Julian Nagelsmann hatte am Spielfeldrand kaum Platz genommen, da durfte er gleich das erste Mal für sein neues Team jubeln. Nach einem Schuss des französischen Neuzugangs Christopher Nkunku drückte Sabitzer den Abpraller zur frühen Führung für Leipzig gegen Osnabrück über die Linie. Doch die Freude währte nicht lange: Der VfL glich nach passivem Leipziger Defensivspiel fast im Gegenzug aus und ließ das Stadion an der Bremer Brücke beben.

Fortan war von einem Klassenunterschied erst einmal nichts zu spüren. Osnabrück ließ hinten nichts anbrennen und setzte mit seinem pfeilschnellen Umschaltspiel nach vorn immer wieder Akzente. Leipzigs Keeper Yvon Mvogo, der die geschonte Stammkraft Peter Gulacsi vertrat, hatte mehr zu tun, als Nagelsmann lieb sein konnte.

Die viel gepriesene RB-Offensive um Nationalstürmer Timo Werner, der weiterhin als Kandidat beim FC Bayern gilt, war bis dahin kaum etwas zu sehen.

Das änderte sich schlagartig, als Leipzig mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden für eine entspanntere Miene bei Nagelsmann sorgte. Zunächst traf Klostermann nach einem Konter über Werner und Yussuf Poulsen im Nachsetzen, dann erhöhte Sabitzer nach präzisem Poulsen-Zuspiel eiskalt.

