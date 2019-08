DFB-Pokal, 2. Runde: Wer überträgt/zeigt heute die Auslosung im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag findet die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals statt. SPOX verrät euch, wo das Geschehen im TV sowie im Livestream übertragen/gezeigt wird.

16 Bundesligisten haben die erste Pokalrunde überstanden, lediglich der FC Augsburg und Mainz 05 scheiterten an unterklassigen Klubs. Zudem sind mit dem 1. FC Saarbrücken und dem SC Verl noch zwei Amateurvereine im Wettbewerb vertreten.

DFB-Pokal, 2. Runde: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals beginnt am heutigen Sonntag, den 18. August, um 18 Uhr. Wie gewohnt werden die Paarungen im Dortmunder Fußballmuseum ermittelt.

Christoph Metzelder fungiert als Losfee, U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wird die Auslosung leiten.

DFB-Pokal - 2. Runde: Wer überträgt/zeigt die Auslosung heute live?

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird live in der ARD im Rahmen der Sportschau ausgelost. Somit ist das Geschehen für alle im frei empfangbaren TV zu sehen.

Darüber hinaus bietet der öffentlich-rechtliche Sender die Möglichkeit, die Auslosung im Livestream via sportschau.de zu verfolgen. So bleibt ihr auch von unterwegs aus immer auf dem Laufenden oder könnt die Ziehung am Schreibtisch beäugen.

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde im Liveticker

Wer die Auslosung nicht an den Bildschirmen verfolgen kann, ist im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst ihr keine einzelne Paarungen und wisst sofort Bescheid, auf wen eure Lieblingsmannschaft in der 2. Pokalrunde trifft.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die verbliebenen 32 Teams im Überblick

In der ersten Runde des DFB-Pokals gab es zwei größere Überraschungen, Saarbrücken gewann knapp mit 3:2 gegen Zweitligist Jahn Regensburg und der SC Verl warf den FC Augsburg durch einen 2:1-Sieg aus dem Turnier.

Das Teilnehmerfeld im Überblick:

Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga Regionalliga 1. FC Köln 1. FC Heidenheim 1. FC Kaiserslautern 1. FC Saarbrücken Bayer 04 Lerverkusen 1. FC Nürnberg MSV Duisburg SC Verl Borussia Dortmund Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach Darmstadt 98 Eintracht Frankfurt Dynamo Dresden FC Bayern München Erzgebirge Aue FC Schalke 04 FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf Hamburger SV Hertha BSC Holstein Kiel RB Leipzig VfL Bochum SC Freiburg Karlsruher SC SC Paderborn VfB Stuttgart TSG Hoffenheim Union Berlin Werder Bremen VfL Wolfsburg

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

Im vergangenen Jahr gewann der FC Bayern das Finale souverän mit 3:0 gegen RB Leipzig und machte somit das Double perfekt. Insgesamt gewannen die Münchner den Pokal 19 Mal, Werder Bremen ist mit sechs Erfolgen weit abgeschlagen auf Rang zwei in der ewigen Liste.