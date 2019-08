DFB Pokal, 2. Runde: Termine, Auslosung, Infos.

Wann findet die 2. Runde des DFB Pokals 2019/20 statt? Wie funktioniert die Auslosung? SPOX gibt Euch alle Antworten!

Außerdem: Die Termine bis zum Finale im Überblick.

DFB Pokal 2019/20: Wann findet die 2. Runde statt?

Gespielt werden die Partien der 2. Runde vom 29.-30. Oktober, also am Dienstag und Mittwoch.

Traditionell finden im DFB Pokal nur die 1. Runde und das Finale an einem bzw. um ein Wochenende herum statt, die restlichen Runden sind als Teil englischer Wochen an Werktagen in den Rahmenspielplan eingebaut.

DFB Pokal 2019/20: Die Auslosung zur 2. Runde

Gerne würden wir Euch verraten, wann die Auslosung für die 2. Runde stattfindet. Da der DFB den Termin aber noch nicht mitgeteilt hat, bleibt uns nur zu sagen, dass die Auslosung im vergangenen Jahr am Sonntag nach den Partien der 1. Runde stattfand. Ob es dieses Jahr wieder so sein wird, ist nicht offiziell bekannt. Sollte der DFB etwas bekanntgeben, findet Ihr es hier.

Was allerdings bereits feststeht, ist der Modus der Auslosung. Es gibt, wie bei der Auslosung der 1. Runde, verschiedene Töpfe. Der eine ist der Profitopf, der andere nennt sich Amateurtopf. Im Profitopf werden alle Mannschaften aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga sein, im Amateurtopf die qualifizierten Teams aus der 3. Liga und tiefer.

Ist einer der Töpfe leergezogen, werden Begegnungen zwischen Teams aus dem jeweils anderen untereinander gezogen. Theoretisch ist es also möglich, dass bereits in Runde 2 der BVB den FC Bayern empfängt oder andersherum.

DFB Pokal 2. Runde: Rückblick auf die Saison 2018/19

Ganze fünf Bundesligisten mussten in der vergangenen Saison die Segel bereits in der 2. Runde streichen. Neben der TSG Hoffenheim verließen der SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, der FSV Mainz 05 und Hannover 96 den DFB Pokal früher als gewünscht.

Aber auch ein Spiel mit zwei Gewinnern gab es. Der SV Rödinghausen aus der Regionalliga zog nach überstandener erster Runde das große Los und empfing den FC Bayern München. Schon vor Anpfiff war klar, dass dieses Spiel für die Rödinghausener das Highlight ihrer Karriere werden sollte und im Spielverlauf wurde es noch besser. Der Undog verlangte dem Rekordmeister einiges ab und ging nach 90 Minuten erhobenen Hauptes und mit einem geschossenen Tor vom Platz.

Die Münchener zogen dank des 2:1-Sieger zwar eine Runde weiter und holten am Ende der Saison den Titel, doch in Rödinghausen wird nicht nur Torschütze Linus Meyer noch lange Gesprächsthema bleiben. Auch seine Mitspieler machten sich durch ihren couragierten Auftritt zu Vereinshelden.

© getty

DFB Pokal 2019/20: Die weiteren Termine

Wie es für die Teams, die die 2. Runde überstehen, weitergeht, seht Ihr hier: