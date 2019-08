DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern gegen Mainz 05 heute im LIVE-TICKER

Im Rahmen der ersten DFB-Pokalrunde trifft heute der 1. FC Kaiserslautern auf Mainz 05. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Kaiserslautern - Mainz 05 im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Mainzer geht die Pflichtspielrunde heute erst los. In der Vorbereitung spielten sie unter anderem gegen Rayo Vallecano aus Spanien und Ligue-1-Klub Metz. Das Spiel gegen Lautern stellt auf dem Papier eine Pflichtaufgabe für das Team von Sandro Schwarz dar.

Vor Beginn: Für den FCK ist der Pflichtspielauftakt bereits geschafft und nach vier Spieltagen in Liga drei steht die Mannschaft von Sascha Hildmann vorerst nur auf Platz 10. Gegen den Bundesligisten Mainz könnte man heute also für bessere Laune in Kaiserslautern sorgen. Dafür müsste jedoch ein Sieg her.

Vor Beginn: Das Pfalz-interne Pokal-Duell wird in jedem Falle ein Spannendes werden. Keines der Teams will sich Blöße geben. Nur eine knappe Stunde Autofahrt trennt die beiden Klubzentralen, also werden beide Teams alles in die Waagschale werfen, um eine Runde weiterzukommen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum DFB-Pokalspiel zwischen Kaiserslautern und Mainz 05. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr

1. FC Kaiserslautern gegen Mainz 05 heute live im TV und Livestream

Das heutige Duell ist live und exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Mit den Angeboten SkyGo und dem Sky-Ticket habt Ihr außerdem die Möglichkeit, das Spiel im Stream zu verfolgen.

Eine Übertragung im Free-TV wird nicht angeboten.

