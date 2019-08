Chemnitzer FC - HSV im DFB-Pokal live sehen: Termin, Übertragung, Vorschau

Die erste Runde im DFB-Pokal 2019/20 steht an. Der Hamburger SV muss dabei auswärts beim Drittligisten Chemnitzer FC ran. In diesem Artikel erfahrt ihr alle wichtigen Informationen zu der Partie zwischen dem HSV und Chemnitz. Wann findet das Match statt? Wo könnt ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen?

Die beiden Kontrahenten stehen bereits voll im normalen Ligabetrieb. Chemnitz konnte bislang nur einen Punkt aus vier Spielen holen, der HSV sammelte an den ersten beiden Spieltagen vier Zähler.

DFB-Pokal: Wo und wann findet Chemnitzer FC - HSV statt?

Die DFB-Pokal-Paarung zwischen dem Chemnitzer FC und dem Hamburger SV wird am Sonntag, den 11. August, um 18.30 Uhr in der Chemnitzer community4you Arena ausgetragen. Das Stadion fasst 25.000 Zuschauer.

Chemnitzer FC - HSV im TV und Livestream sehen

Der DFB-Pokal 2019/20 wird mit Ausnahme einiger Top-Spiele ausschließlich im Pay-TV übertragen. Sky hat sich die Rechte an dem Pokal-Wettbewerb auch in dieser Saison gesichert und zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Hierbei könnt ihr als Sky-Abonnenten zwischen dem Einzelspiel eurer Wahl und einer Konferenzschaltung aller gleichzeitig stattfindenden Spiele auswählen.

Unterwegs seid ihr als Kunden des Pay-TV-Angebots mit der SkyGo-App auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets gewappnet und verpasst keine Minute des DFB-Pokal 2019/20.

DFB-Pokal: CFC - HSV im SPOX-Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zum Pokalauftakt zwischen Chemnitz und dem HSV verzichten kann, der ist hier bei SPOX gut bedient. Die SPOX-Liveticker liefern euch für jede Begegnung des DFB-Pokal einen umfassenden Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Chemnitz - HSV.

Neben dem DFB-Pokal und den europäischen Top-Ligen bieten die SPOX-Liveticker auch andere Sportarten wie Tennis, Handball, Basketball, Darts und Golf zum entspannten Mitlesen an.

Chemnitzer FC vor Pokalspiel gegen HSV: Die kommenden Termine

Die Chemnitzer sind nicht sonderlich erfolgreich in die 3. Liga 2019/20 gestartet. Mit gerade einmal einem Punkt aus vier Spielen steht man momentan auf Rang 19 der 3. Liga. Gegen Hamburg ist der CFC natürlich klarer Außenseiter. Hier die kommenden Termine:

Datum Anstoß Gegner Wettbewerb 11.08. 18.30 Uhr HSV (H) DFB-Pokal 16.08. 19 Uhr Magdeburg (H) 3. Liga 24.08. 14 Uhr Bayern ll (A) 3. Liga 30.08. 18 Uhr 1860 München (H) 3. Liga 16.09. 19 Uhr Unterhaching (A) 3. Liga

HSV vor Chemnitz: Die kommenden Termine

Der HSV konnte nach dem ernüchternden Saisonstart gegen Darmstadt (1:1) am zweiten Spieltag mit einem klaren 4:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg überzeugen. Momentan bedeutet das den dritten Platz in der Tabelle. Hier die kommenden Termine: