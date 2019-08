DFB-Pokal 2019/20: Spielplan und Termine

Alle Partien der 1. Runde des DFB-Pokals 2019/20 sind gespielt. Wann geht es weiter? Hier gibt es eine Übersicht über die Termine und den Spielplan der Pokalsaison.

Oberneuland, Eichstätt, Salmrohr - die meisten Fußballzwerge sind bereits aussortiert aus dem DFB-Pokal, doch die ein oder andere Überraschung hat es bereits gegeben.

© getty

DFB-Pokal: Auslosung der zweiten Runde

Noch hat der DFB nicht offiziell bekannt gegeben, wann die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost wird. Wenn man sich an den letzten Jahren orientiert, kann davon ausgegangen werden, dass die Auslosung am Sonntag (18. August) stattfinden wird.

DFB-Pokal: Spielplan und Termine der Saison 2019/20

Die Termine der weiteren Pokal-Runden sind bereits festgelegt. Die zweite Runde wird am 29./30. Oktober ausgetragen, weiter geht es mit dem Achtelfinale im Februar 2020. Das Finale in Berlin steigt am 23. Mai 2019.

Runde Termin 2. Hauptrunde 29.-30. Oktober 2019 Achtelfinale 4.-5. Februar 2020 Viertelfinale 3.-4. März 2020 Halbfinale 21.-22. April 2020 Finale 23. Mai 2020

DFB-Pokal: Rückblick auf Runde eins

Die erste DFB-Pokal-Hauptrunde liegt hinter uns und nun wissen wir, wer es unter die Top-32 Mannschaften im Wettbewerb geschafft hat. Mit von der Partie: der SC Verl. Der Regionalligist blamierte den FC Augsburg gleich zum Auftakt der diesjährigen Auflage mit 2:1. Alle Spiele im Überblick habt Ihr hier: