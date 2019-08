Am heutigen Freitag startet der DFB-Pokal in die Saison 2019/20. Hier erfahrt, ihr welche Partie am Freitag im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen wird.

Am Freitag stehen drei Duelle auf dem Programm: Der SV Sandhausen empfängt Borussia Mönchengladbach, der BVB gastiert beim KFC Uerdingen und in Ingolstadt treffen der FCI und Nürnberg aufeinander. Alle Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Dieses Spiel wird übertragen

Neben dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD hat sich auch der Privatsender Sport1 Rechte für die Saison 2019/20 gesichert. Am Freitag überträgt Sport1 das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Borusssia Dortmund live.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Match auf Sport1.de im Livestream zu verfolgen. Hier entlang.

Die ARD zeigt pro Runde ein Match. In der ersten Runde wird das die Partie zwischen Energie Cottbus und Bayern München sein (Montag, 12. August, 20.45 Uhr).

DFB-Pokal live im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Spiele des DFB-Pokals live und in voller Länge. Zusätzlich bietet Sky seinen Kunden jeweils eine Konferenz an.

Auch Sky bietet im Internet einen Livestream an: Sky Go. Dieser ist - wie das restliche Sky-Angebot auch - kostenpflichtig. Hier gibt es alle Informationen zu Sky Go.

DFB-Pokal heute live sehen: BVB, Gladbach, Uerdingen - das sind die Partien

Hier gibt es einen Überblick über die Partien, die heute ausgetragen weden und wo ihr sie live sehen könnt:

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Übertragung 20.45 Uhr Uerdingen BVB Sport1 / Sky 20.45 Uhr Ingolstadt Nürnberg Sky 20.45 Uhr Sandhausen Mönchengladbach Sky

DFB-Pokal im Liveticker verfolgen

Außerdem könnt ihr bei SPOX alle Partien im Liveticker verfolgen - sowohl jede Partie einzeln als auch die Konferenz. Hier geht es zur Übersicht unserer Liveticker.

Uerdingen gegen BVB im DFB-Pokal heute im Free-TV: Vorschau

Beim Duell zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund steht besonders ein Akteur im Fokus: Kevin Großkreutz. Der 31-Jährige spielte von 2009 bis 2015 für den BVB, ehe er in die Türkei zu Galatasaray wechselte.

Über die Umwege VfB Stuttgart und SV Darmstadt 98 wechselte Großkreutz im Sommer 2018 zum KFC Uerdingen. In der laufenden Saison hat Uerdingen in der 3. Liga nach vier Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto.

Wettbewerbsübergreifend stand Großkreutz beim BVB 236 Mal auf dem Platz und erzielte dabei 27 Tore (37 Torvorlagen). Mit Dortmund wurde er zwei Mal Deutscher Meister und ein Mal Pokalsieger.

DFB-Pokal, 1. Runde live verfolgen: Alle Paarungen

Die 1. Runde des DFB-Pokals wird an vier Tagen ausgetragen: Am Freitag stehen drei Partien auf dem Programm, am Samstag 13 Spiele und am Sonntag zwölf Begegnungen. Zum Abschluss werden am Montag vier Duelle stattfinden.

Das sind alle 32 Partien: