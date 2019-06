DFB-Pokal: Wer zeigt/überträgt die Pokal-Auslosung heute live?

Am heutigen Samstag findet die DFB-Pokalauslosung für die erste Runde des Pokalwettbewerbs 2019/20 statt. Wer die Auslosung live und in voller Länge zeigt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Seit 67 Jahren findet der Pokalwettbewerb in Deutschland als DFB-Pokal statt. Der FC Bayern konnte den Pokal zuletzt für sich entscheiden. Den Münchnern gelang gegen den RB Leipzig ein deutlicher 3:0-Sieg. Mit dem DFB-Pokalsieg brachten die Bayern das Double unter Dach und Fach.

DFB-Pokal: Wer zeigt die Auslosung?

Die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20 findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Hier sind die wichtigsten Personalien der Auslosung:

Losfee: Nia Künzer

Nia Künzer Ziehungsleiter: Peter Frymuth

Peter Frymuth Moderator: Markus Othmer

Die Ziehung in Dortmund beginnt ab 18 Uhr. Dann schaltet sich auch die ARD live im Free-TV dazu. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die komplette Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals 2019/20 live und in voller Länge.

Neben der Übertragung im Fernsehen bietet die ARD unter sportschau.de auch einen Livestream im Internet an. So könnt ihr die DFB-Pokal-Auslosung auch unterwegs auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones verfolgen.

DFB-Pokal: Alle Termine auf einen Blick

Los geht es kommende Saison zwischen dem 9. und 12. August mit der ersten DFB-Pokal-Runde. Das Finale wird am 23. Mai 2020 in Berlin ausgetragen.

Datum Runde 09.-12.08.19 1. Runde 29./30.10.19 2. Runde 04./05.02.20 Achtelfinale 03./04.03.20 Viertelfinale 21./22.04.20 Halbfinale 23.05.20 Finale

DFB-Pokal: Die Auslosung im Liveticker

Wer gänzlich auf Bewegtbild verzichten will oder muss, kann auf den SPOX-Liveticker zurückgreifen.

Hier geht's zum Liveticker der DFB-Pokal-Auslosung.

Neben Fußball-Highlights gibt es im SPOX-Liveticker auch andere Sportarten wie Basketball, Handball, Eishockey, Tennis oder Golf zum angenehmen Mitlesen. Schaut euch doch einfach einmal in der Liveticker-Tagesübersicht um.

DFB-Pokal: Die erfolgreichsten Teams

Mit dem Double-Gewinn in der vergangenen Saison konnte sich der FC Bayern in der ewigen Pokal-Rekordliste noch weiter von seinen Verfolgern absetzen. Mit 19 Siegen bei 23 Finalteilnahmen führen sie fast schon uneinholbar die Bestenliste an.

Rang Verein Siege Finalteilnahmen 1 FC Bayern München 19 23 2 Werder Bremen 6 10 3 FC Schalke 04 5 12 4 Eintracht Frankfurt 5 8 5 1. FC Köln 4 10 6 Borussia Dortmund 4 9 7 1. FC Nürnberg 4 6 8 Hamburger SV 3 6 VfB Stuttgart 3 6 10 Borussia Mönchengladbach 3 5

DFB-Pokal: Die Historie

In der jüngsten Geschichte des Wettbewerbs sieht das Ganze schon etwas ausgeglichener aus. Hier die DFB-Pokalsieger der vergangenen sechs Spielzeiten.