DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Kaum ist die Vereinssaison 2018/19 Geschichte, steht auch schon wieder die Auslosung für den DFB-Pokal in der Saison 2019/20 an. Hier erfahrt ihr, wo ihr das ganze Spektakel live verfolgen könnt.

Auch in der kommenden Saison werden alle Auslosungen des DFB-Pokals wieder live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

DFB-Pokal: Auslosung im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Die Auslosung der 1. Runde findet am Samstag, den 15. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und wird in der ARD-Sportschau übertragen. Die Sendung beginnt um 18 Uhr und kann auch per Livestream auf sportschau.de verfolgt werden.

Als Losfee wird in diesem Jahr Nia Künzer agieren, DFB-Vizepräsident Peter Frymut fungiert als Ziehungsleiter. Moderiert wird die Sendung von Markus Othmer.

DFB-Pokal 2019/20: Alle Termine im Überblick

Die ersten Partien der Hauptrunde werden zwischen dem 9. Und 12. August stattfinden. Das Finale findet am 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion statt.

Datum Runde 09.-12.08.19 1. Runde 29./30.10.19 2. Runde 04./05.02.20 Achtelfinale 03./04.03.20 Viertelfinale 21./22.04.20 Halbfinale 23.05.20 Finale

DFB-Pokal 2019/20 im TV und Livestream

Wer alle Spiele des DFB-Pokals in der kommenden Saison live und in voller Länge verfolgen möchte, muss den Pay-TV-Sender Sky abonnieren. Dort werden ab der ersten Runde im August alle Spiele auf Sky Sport Bundesliga mit deutschem Kommentar übertragen, Sky-Kunden können die Spiele zudem in der Sky Go-App per Livestream verfolgen.

Die ARD zeigt als öffentlich-rechtlicher Sender neun Spiele der Pokalsaison live im Free-TV. In der ersten und zweiten Runde wird jeweils ein Spiel, ab der dritten Runde bis zum Halbfinale jeweils zwei Spiele übertragen. Auch das Finale wird im Free-TV und im Livestream auf sportschau.de zu sehen sein.

Neu ist, dass auch Sport1 ab der kommenden Saison vier Spiele des Pokalwettbewerbs exklusiv im Free-TV überträgt. Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale wird je eine Partie pro Runde in voller Länge im privaten Fernsehen zu sehen sein. Parallel bietet Sport1 einen Livestream des TV-Programms auf sport1.de an.

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten Jahre

Der FC Bayern München konnte im Mai das Double perfekt machen, indem man RB Leipzig im Finale mit 3:0 besiegte und somit zum ersten Mal seit 2016 wieder Pokalsieger wurde.

Saison Sieger Gegner Ergebnis 18/19 FC Bayern München RB Leipzig 3:0 17/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 16/17 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 15/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 14/15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 13/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V.

DFB-Pokal: Die erfolgreichsten Mannschaften im DFB-Pokal

In der vergangenen Saison konnte der FC Bayern zum 19. Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewinnen. Damit steht der Rekordmeister mit weitem Abstand an der Spitze der Rekordliste.