DFB-Pokal: Die Auslosung heute live sehen, alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Kurz nach dem Ende der Bundesliga-Saison 2018/19 beginnt auch schon die Planung für die kommende Spielzeit. Dazu gehört auch die Auslosung für den DFB-Pokal-Wettbewerb. Wo ihr die Auslosung am heutigen Samstag live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Heute werden die Partien der ersten DFB-Pokalrunde 2019/20 ausgelost. Die Auslosung wird wieder live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

DFB-Pokal-Auslosung heute live im TV und Livestream

Die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals 2019/20 findet am heutigen Samstag, den 15. Juni, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Übertragung der ARD-Sportschau beginnt um 18 Uhr.

Als Losfee fungiert heute Nia Künzer, DFB-Vizepräsident Peter Frymut fungiert als Ziehungsleiter. Moderiert wird die Sendung von Markus Othmer.

Neben der Free-TV-Übertragung bietet die ARD einen Livestream im Internet an, der auch unterwegs über mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones empfangbar ist.

Hier geht's zum Livestream der ARD

DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker

Wer die Pokal-Auslosung heute nicht live sehen kann, ist hier bei SPOX genau richtig. Mit dem Liveticker zur Pokal-Auslosung verpasst ihr kein Los und seid immer auf dem neuesten Stand.

Hier geht's zum Liveticker der Auslosung.

Die SPOX-Liveticker bieten neben Fußball-Highlights auch andere Sportarten wie Basketball, Handball, Tennis, Golf oder Eishockey zum entspannten Mitlesen an. Schaut euch doch auf der Liveticker-Tagesübersicht einfach einmal um.

DFB-Pokal: Alle Termine im Überblick

Zwischen dem 9. und 12. August geht es los mit den ersten Partien der DFB-Pokal-Hauptrunde. Das Finale ist für den 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion terminiert.

Datum Runde 09.-12.08.19 1. Runde 29./30.10.19 2. Runde 04./05.02.20 Achtelfinale 03./04.03.20 Viertelfinale 21./22.04.20 Halbfinale 23.05.20 Finale

DFB-Pokal 2019/20 live sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung aller DFB-Pokalspiele der Saison 2019/20 gesichert. Wer alle Spiele sehen möchte, muss deshalb ein umfassendes Sky-Abonnement abschließen. Sky-Kunden können die Spiele zudem in der Sky Go-App per Livestream verfolgen

Neun ausgewählte Spiele werden von der ARD als öffentlich rechtlicher Sender live im Free-TV gezeigt. In der ersten und zweiten Runde wird jeweils ein Spiel, ab der dritten Runde bis zum Halbfinale jeweils zwei Spiele übertragen. Auch das Finale wird im Free-TV und im Livestream auf sportschau.de zu sehen sein.

Was sich zur kommenden Saison ändert, ist, dass Sport1 ebenfalls vier Spiele des Pokals exklusiv im Free-TV übertragen wird - allerdings nur von der ersten Runde bis zum Viertelfinale je eine Partie pro Runde. Parallel dazu bietet der Sender unter sport1.de einen Livestream an.

Die erfolgreichsten Vereine der DFB-Pokal-Historie

In der vergangenen Saison konnte der FC Bayern zum 19. Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewinnen. Damit steht der Rekordmeister mit weitem Abstand an der Spitze der Rekordliste.

Rang Verein Siege Finalteilnahmen 1 FC Bayern München 18 22 2 Werder Bremen 6 10 3 FC Schalke 04 5 12 4 Eintracht Frankfurt 5 8 5 1. FC Köln 4 10 6 Borussia Dortmund 4 9 7 1. FC Nürnberg 4 6 8 Hamburger SV 3 6 VfB Stuttgart 3 6 10 Borussia Mönchengladbach 3 5

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten Jahre

Der FC Bayern München konnte im Mai das Double perfekt machen, indem man RB Leipzig im Finale mit 3:0 besiegte und somit zum ersten Mal seit 2016 wieder Pokalsieger wurde. In der Bundesliga ließ der FCB Borussia Dortmund knapp hinter sich.